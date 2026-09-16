Por: El Espectador

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La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos de mantener la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas ha generado reacciones inmediatas en distintos sectores políticos del país. El comunicado oficial del Departamento de Estado detalla que la evaluación se hizo teniendo en cuenta el deterioro evidente en materia de seguridad y control del narcotráfico en los últimos doce meses. Ante esta determinación, la primera en pronunciarse fue la embajadora de Colombia en Estados Unidos, María Consuelo Araújo, quien responsabilizó directamente al anterior gobierno liderado por Gustavo Petro por el marcado retroceso en estas áreas. Araújo enfatizó que la administración actual, encabezada por el presidente Abelardo de la Espriella, ha iniciado acciones decisivas desde el comienzo de su mandato, orientadas a recuperar la seguridad, fortalecer la autoridad estatal y combatir el crimen organizado transnacional.

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De acuerdo con la embajadora Araújo, el propósito central de esta nueva etapa es combatir toda la cadena del narcotráfico, abarcando desde los cultivos ilícitos y laboratorios, pasando por los insumos químicos, hasta las rutas internacionales y las finanzas vinculadas a actividades ilegales. Araújo señaló también una renovación en la cooperación operativa y judicial con Estados Unidos. Este avance fue respaldado por el propio Secretario de Estado, Marco Rubio, durante una visita a Barranquilla, en la que destacó las acciones concretas implementadas en el primer mes del nuevo gobierno.

Por su parte, el presidente estadounidense Donald Trump manifestó que Colombia podría retomar su papel preponderante como principal socio de seguridad en la región, siempre que se logren avances significativos en la erradicación de cultivos de coca y el desmantelamiento de redes criminales.

A nivel nacional, figuras como el presidente del Senado, Honorio Henríquez, y el representante Mauricio Toro, expresaron preocupaciones sobre el impacto de la descertificación. Henríquez recalcó la falta de combate frontal al narcotráfico en años anteriores, mientras Toro advirtió sobre las consecuencias de perder los cerca de 380 millones de dólares de cooperación estadounidense y el posible regreso de las aspersiones con glifosato, alertando sobre los riesgos para la salud de poblaciones rurales. A su vez, el partido Centro Democrático hizo un llamado a fortalecer la respuesta estatal y no permitir impunidad para quienes afectan la seguridad y el medio ambiente por medio del narcotráfico. Todo este contexto evidencia los retos inmediatos que enfrenta Colombia para superar el señalamiento internacional y restablecer la confianza de sus aliados estratégicos.

¿Qué significa la descertificación de Colombia en la lucha contra las drogas?

La descertificación implica que Estados Unidos considera insuficientes los esfuerzos de Colombia contra el narcotráfico, lo cual puede afectar el respaldo internacional y la cooperación económica, tal como lo señaló el Departamento de Estado en su comunicado referido por la embajadora Araújo.

¿Cuáles son las consecuencias de perder la cooperación de Estados Unidos en lucha antidrogas?

De acuerdo con el representante Mauricio Toro, la descertificación pone en riesgo aproximadamente 380 millones de dólares para tecnología y estrategias antidrogas en Colombia. Además, abre el debate sobre el regreso de métodos polémicos como las aspersiones con glifosato, lo que podría impactar negativamente a comunidades rurales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

Polémicas y logros de Petro

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.