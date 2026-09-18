La posibilidad de que una futura guerra llegue hasta las cercanías de la Luna dejó de ser un escenario exclusivamente de ciencia ficción para convertirse en una hipótesis que ya hace parte de la planeación militar de Estados Unidos.

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El general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto de ese país, advirtió que las Fuerzas Armadas deben estar preparadas para operar en escenarios de conflicto que lleguen hasta el espacio cislunar.

Durante una intervención hace pocas horas en la conferencia ‘Air, Space and Cyber’, en Maryland, Caine aseguró que el Ejército estadounidense debe adaptarse a entornos en los que ya no se pueda asumir que habrá acceso seguro o sin oposición a los distintos dominios. En ese contexto, afirmó que las fuerzas deben estar preparadas para “luchar, resistir y vencer” en entornos disputados, desde el lecho marino hasta el espacio cislunar.

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La expresión llamó especialmente la atención porque el espacio cislunar comprende la enorme región que se extiende desde la Tierra hasta la Luna, incluyendo su entorno orbital y la propia superficie lunar. Es decir, la referencia de Caine amplía el escenario que el Pentágono contempla para posibles conflictos mucho más allá de la órbita terrestre.

Gen. Dan Caine, chairman of the Joint Chiefs of Staff, said U.S. troops must prepare for future warfare beyond Earth — including around the moon. Speaking at the Air, Space and Cyber Conference, Caine said the military must be ready to “fight, endure and win … from the seabed… pic.twitter.com/uBDLXmhY0s — Clash Report (@clashreport) September 17, 2026

Sin embargo, sus palabras no significan que Estados Unidos esté anunciando una guerra en la Luna ni que exista actualmente un enfrentamiento militar en ese lugar. Se trata de una advertencia sobre la necesidad de prepararse para un futuro en el que la actividad humana, científica, comercial y militar se extienda cada vez más hacia el entorno lunar.

¿Estados Unidos tiene armas en el espacio?

La declaración de Caine se produjo pocos días después de otro anuncio que elevó la preocupación internacional. El secretario de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, Troy Meink, confirmó por primera vez públicamente que el país dispone de “armas de control espacial” desplegadas en órbita y capaces, según el gobierno estadounidense, de defender a sus fuerzas frente a acciones hostiles.

Washington no reveló qué sistemas están desplegados, cuántos existen ni cuáles son exactamente sus capacidades. La Fuerza Espacial explicó que el concepto de control espacial puede incluir medios tanto físicos como no físicos para afectar las capacidades de un adversario.

El anuncio provocó reacciones internacionales. China acusó a Washington de prepararse para una guerra en el espacio y pidió evitar que este ámbito se convierta en un nuevo campo de batalla, mientras Rusia también ha planteado la necesidad de impedir una carrera armamentista espacial.

La Luna gana importancia estratégica

Detrás de estas advertencias existe también una transformación en la actividad alrededor de la Luna. Estados Unidos y China tienen planes para incrementar su presencia en el entorno lunar durante los próximos años, mientras distintas potencias y organizaciones desarrollan nuevas capacidades para operar más lejos de la Tierra.

El interés no es solamente científico. La posibilidad de establecer infraestructura y mantener operaciones alrededor de la Luna podría tener importancia estratégica en un futuro con mayor presencia humana en el espacio.

Por eso, la advertencia de Caine apunta a un escenario que todavía pertenece al futuro, pero que los estrategas militares estadounidenses ya están incorporando a sus planes: un espacio cada vez más disputado, en el que las operaciones no se limitarían a la órbita terrestre.

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Por ahora, no hay una guerra en la Luna. Lo que sí existe es una creciente competencia por las capacidades y posiciones que podrían resultar importantes cuando la actividad humana se extienda mucho más allá de la Tierra.

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