Un objeto de varias toneladas, perteneciente a una misión espacial de 2025, impactará la superficie lunar este miércoles 5 de agosto. Expertos aseguran que no representa ningún riesgo para la Tierra, mencionó CNN.

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Se trata de un fragmento de un cohete de SpaceX, el cual impactará contra la Luna este 5 de agosto, en un fenómeno que ha llamado la atención de científicos. De acuerdo con ese medio, se trata de la etapa superior de un cohete Falcon 9 que fue lanzado en 2025 y que, luego de cumplir su misión, quedó vagando en el espacio sin control.

Con el paso del tiempo, su trayectoria fue analizada por expertos, quienes determinaron que terminará chocando contra la superficie lunar.

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Este tipo de situaciones no es común, pero tampoco es completamente inédito. Según los reportes citados por CNN, el fragmento tiene un peso de varias toneladas y ha permanecido durante más de un año orbitando entre la Tierra y la Luna antes de ser atraído por la gravedad del satélite natural.

EL 5 DE AGOSTO, UN COHETE DE SPACEX SE ESTRELLARÁ CONTRA LA LUNA Una etapa superior de un Falcon 9 de @SpaceX, a la deriva desde hace más de un año, impactará la superficie lunar este miércoles a la 1:35 de la madrugada (hora del centro de México), a unos 8,700 km/h.… pic.twitter.com/T4ugHbIEEH — 24 Morelos (@24_morelos) August 3, 2026

El impacto está previsto para ocurrir en una zona cercana al cráter Einstein, en el límite entre la cara visible y la cara oculta de la Luna. Científicos han señalado que el objeto viajará a gran velocidad y, al momento del choque, creará un nuevo cráter en la superficie lunar.

Aunque la idea de un cohete estrellándose contra la Luna puede causar preocupación, lo cierto es que no existe ningún riesgo para la Tierra. La Luna no tiene atmósfera, por lo que los objetos no se desintegran antes de impactar, como sí ocurre cuando ingresan al planeta. En este caso, el resultado será únicamente la formación de un pequeño cráter y la dispersión de polvo lunar.

Además, el evento será aprovechado por la comunidad científica como una oportunidad para estudiar en tiempo real cómo se producen este tipo de impactos. Al conocerse con precisión la trayectoria y características del objeto, los expertos podrán analizar la formación de cráteres y el comportamiento del material lunar tras la colisión.

El caso también ha reabierto el debate sobre la basura espacial. Cada vez son más los objetos que quedan a la deriva tras misiones espaciales, especialmente con el aumento de lanzamientos por parte de empresas privadas y agencias gubernamentales. Este fragmento de SpaceX es un ejemplo de cómo estos residuos pueden terminar incluso fuera de la órbita terrestre.

CNN subrayó que el impacto no fue planeado, sino consecuencia de la falta de combustible para redirigir el cohete tras completar su misión. Esto hizo que quedara a merced de las fuerzas gravitacionales hasta que su destino final se alineó con la Luna.

En ese sentido, más que un evento catastrófico, se trata de un fenómeno científico que permitirá entender mejor la dinámica del espacio cercano a la Tierra y los efectos de la actividad humana fuera del planeta.

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