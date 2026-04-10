Los astronautas estadounidenses Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, junto con su compañero canadiense Jeremy Hansen, amerizaron frente a la costa de California el viernes tras un viaje de ida y vuelta de diez días alrededor de la Luna.

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Su nave espacial Orion atravesó la atmósfera terrestre a más de 38.000 km/h, con temperaturas superiores a los 2.700 grados Celsius generadas por la fricción, y amerizó sin problemas en el océano Pacífico, gracias a grandes paracaídas.

Amerizaje Artemis II de la NASA en Estados Unidos

Pasados unos minutos, los equipos de recuperación de la NASA, en coordinación con el ejército de Estados Unidos, lograron ubicar la nave espacial Orión tras su amerizaje, en una operación que marca un paso clave en el retorno seguro de la misión. Las labores se desarrollan bajo estrictos protocolos para garantizar la integridad de la tripulación y de la cápsula.

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De acuerdo con el plan de recuperación, los astronautas serán evacuados de la cápsula Orión y trasladados por vía aérea hasta el buque USS John P. Murtha. Helicópteros de la Armada de los Estados Unidos estarán a cargo del traslado de la tripulación hasta la embarcación, donde recibirán atención médica y evaluación tras su regreso.

Con información de AFP.

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