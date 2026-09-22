Por: El Espectador

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La organización del Festival Villa del Cine comunicó oficialmente el aplazamiento de su duodécima edición, que tenía previsto iniciar el próximo 23 de septiembre. Esta decisión se debe a la emergencia que enfrenta el territorio de Villa de Leyva, en Boyacá, por los recientes incendios forestales. Como consecuencia, las actividades y la programación diseñada bajo el eje curatorial “Caminos del tiempo” fueron suspendidas temporalmente. El equipo del festival manifestó a través de un comunicado que pronto informarán las nuevas fechas en las que se realizará el evento.

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Inicialmente, según informaron en sus redes sociales, el festival se mantenía en la agenda. Sin embargo, tras valorar las recomendaciones de las autoridades locales que monitorean la emergencia ambiental, tomaron la determinación de aplazar todas las actividades. De esta manera, priorizaron la seguridad y el bienestar de los habitantes y participantes, optando por posponer este importante encuentro cultural.

El festival destacó que lleva 12 años desarrollando, de manera ininterrumpida, una labor fundamental para el encuentro de la industria audiovisual en el ámbito regional, nacional e internacional. Según el comunicado de la dirección, el festival ha impulsado la exhibición y la formación en el sector audiovisual desde Boyacá, reuniendo cada año a cineastas, estudiantes, profesionales y nuevos públicos en torno a la "fiesta del cine". El equipo organizador reiteró su compromiso con la memoria y la transformación cultural, asegurando que el evento se realizará una vez superada la coyuntura.

En solidaridad con las comunidades afectadas, los cineastas asociados con el evento impulsaron una campaña de recolección de fondos a través de la plataforma Vaki, con la intención de "devolverle a la montaña sagrada lo que el fuego le ha arrebatado".

La edición de este año propuso un enfoque basado en la memoria, los ciclos de la naturaleza y el territorio, inspirándose en el calendario muisca para establecer un diálogo entre generaciones. Se planeaba la presentación de más de 90 filmes nacionales e internacionales en distintos escenarios culturales de Villa de Leyva. La selección oficial incluía 68 películas en competencia, distribuidas en 14 categorías, que aspiraban a recibir el Tunjo, estatuilla diseñada por maestros orfebres de Ráquira. Además, la competencia se complementaba con 22 títulos en la selección oficial no competitiva.

Julián Díaz Velosa, director del festival, explicó que la curaduría estaba enfocada en obras honestas, con una voz propia y autenticidad, privilegiando la relevancia de las historias y la originalidad en su propuesta narrativa por encima de la excelencia técnica.

¿Por qué fue aplazado el Festival Villa del Cine de Boyacá 2024?

El festival fue aplazado debido a la emergencia causada por los incendios forestales que afectan el territorio de Villa de Leyva. La organización tomó esta decisión siguiendo las recomendaciones de las autoridades, anteponiendo la seguridad de la población y el bienestar de los asistentes, por lo que las actividades y programación se suspendieron temporalmente.

¿Cuántas películas iban a competir en el Festival Villa del Cine y cuál es el significado de la estatuilla Tunjo?

La selección oficial del festival contaba con 68 películas en competencia, distribuidas en 14 categorías, además de 22 títulos adicionales en la selección no competitiva. Los ganadores reciben el Tunjo, estatuilla elaborada por artesanos de Ráquira, símbolo del reconocimiento que el festival otorga a las mejores producciones audiovisuales según su propuesta creativa y artística.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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