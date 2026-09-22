Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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La emergencia por incendios forestales no da tregua en Colombia y mantiene en alerta tanto a las autoridades como a las comunidades locales. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) reportó, con corte del domingo 20 de septiembre de 2026, que aún permanecían activos 19 incendios en siete departamentos. Paralelamente, otras ocho conflagraciones habían sido catalogadas como controladas, aunque esto no implica su extinción total.

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El Tolima se destaca como el departamento más afectado, con nueve incendios que involucran varias de sus zonas rurales y de vegetación, lo que ha exigido intensificar los monitoreos y operativos locales. Valle del Cauca sigue en la lista con tres focos activos, mientras que Caldas y Cundinamarca registran dos incendios cada uno, y Boyacá, Huila y Nariño reportan un caso en cada territorio. Esta concentración de emergencias en los siete departamentos mantiene ocupados a los organismos de socorro y a las autoridades territoriales, quienes no han cesado en sus labores de control y vigilancia.

Las zonas rurales han sido especialmente vulnerables por las condiciones que favorecen la propagación del fuego y dificultan la tarea de los equipos de emergencia. Los operativos se han enfocado en evitar daños mayores tanto a la vegetación nativa como a la población, a la vez que se emiten recomendaciones para que la ciudadanía reporte cualquier foco de incendio y evite difundir información que no provenga de fuentes oficiales.

En Villa de Leyva, Boyacá, la situación es particularmente compleja. Allí, un incendio que comenzó el sábado 19 de septiembre en el cerro San Marcos ha devastado cerca de 300 hectáreas de vegetación. Para atender esta emergencia, más de 160 miembros de la Fuerza Pública y organismos de socorro, con el apoyo de cuatro helicópteros, trabajan en la zona. Además, se han desplazado equipos que realizan recorridos en las viviendas cercanas y llaman a evacuaciones preventivas en áreas de riesgo.

La UNGRD ha insistido en que la labor en Villa de Leyva se mantiene sin pausa, articulada con las autoridades locales y departamentales. El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo sigue monitoreando los demás incendios activos, al tiempo que renueva su llamado a la ciudadanía para usar solo canales oficiales e informar de manera oportuna cualquier signo de incendio, lo cual resulta clave para una respuesta efectiva.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cuáles son los departamentos más afectados por los incendios forestales en Colombia actualmente?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Tolima es el departamento que afronta la mayor cantidad de incendios activos, sumando nueve casos. Le siguen Valle del Cauca, Caldas, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Nariño, que juntos concentran los 19 incendios reportados para la fecha del 20 de septiembre de 2026.

¿Qué medidas están tomando las autoridades frente a los incendios en regiones como Villa de Leyva?

Las autoridades, según la UNGRD, han desplegado más de 160 integrantes de la Fuerza Pública y organismos de socorro en Villa de Leyva, apoyados por cuatro helicópteros. Además, se realizan evacuaciones preventivas y se mantiene el monitoreo de los puntos que ya lograron ser controlados, resaltando la importancia de informar cualquier señal de incendio únicamente a través de canales oficiales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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