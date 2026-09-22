El polémico apartamento 901 del Museo Chicó, puesto recientemente en alquiler por un canon mensual de 40 millones de pesos y vinculado a los escándalos judiciales de Ricardo Roa —excabeza de Ecopetrol y exgerente de la campaña presidencial—, sigue dando de qué hablar en el escenario nacional. Más allá de las implicaciones jurídicas, los embargos y la próxima audiencia de formulación de acusación por violación de topes programada para el 30 de octubre, la lujosa propiedad se convirtió en el centro de ácidas reacciones mediáticas.

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En medio del debate sobre el avalúo real del inmueble y los costosos acabados que incluye la terraza donde Roa posaba con su famosa iguana, el periodista Felipe Zuleta lanzó un comentario cargado de ironía durante su intervención radial, vinculando la propiedad con la reciente búsqueda de vivienda por parte del expresidente Gustavo Petro y el rechazo que enfrentó en sectores exclusivos como Arboretto en La Calera.

Refiriéndose a las dimensiones y al elevado costo de la renta, Zuleta cuestionó la utilidad de un espacio tan ostentoso para una sola persona y propuso en tono de burla una solución inmobiliaria para el exmandatario: “De golpe para un europeo que gane en euros, por ejemplo. Es un apartamento que si el arriendo vale 40 millones, el precio no puede ser lo que decía Roa de 1.200, vale por lo menos 8.000 millones de pesos. ¿Qué hace uno con ese apartamentazo solo, soltero? Yo viendo estas imágenes me preguntaba: ¿por qué no se lo alquila al presidente Petro? Es un buen negocio y seguro se lo deja más barato”, expresó el comunicador al aire.

La pulla lanzada por el analista político sintoniza directamente con la controversia que se ha tejido en torno a los movimientos habitacionales de Petro y las opciones residenciales que evalúa, recordando las tensiones vividas recientemente con los vecinos del conjunto residencial Arboretto, ubicado en el municipio de La Calera, quienes manifestaron públicamente su inconformidad y resistencia ante la posibilidad de tener al mandatario como residente en su comunidad.

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Mientras la defensa de Ricardo Roa insiste en que la puesta del inmueble en el mercado de arrendamiento responde a una decisión estrictamente personal y que no infringe las limitaciones legales sobre la propiedad —la cual ha estado orbitando expedientes de empresas contratistas y proveedoras de la campaña como SADI S.A.S.—, la opinión pública sigue encontrando en los lujos del penthouse un reflejo de las complejas relaciones entre el poder corporativo, los líos judiciales y el pulso diario de la política nacional. Las ocurrencias radiales no hacen más que avivar un debate donde la arquitectura exclusiva, los arriendos millonarios y las tensiones vecinales convergen en un mismo escenario.

Polémicas y logros de Petro

En este análisis hacemos un recorrido por los principales hitos, reformas, crisis, escándalos y transformaciones que marcaron el primer gobierno de izquierda en la historia reciente de Colombia. Desde la Paz Total, las reformas pensional, laboral y de salud, hasta los casos de la UNGRD, Nicolás Petro, Laura Sarabia, Armando Benedetti y las controversias por la política de seguridad, este especial reúne algunos de los momentos que definieron el mandato de Gustavo Petro entre 2022 y 2026. También revisamos el comportamiento de la economía, el salario mínimo, la pobreza, el desempleo, la transición energética, la política ambiental, las relaciones con Estados Unidos, Venezuela e Israel, y el papel de Colombia en escenarios internacionales como la COP16. Más que un juicio político, este video busca contextualizar los hechos que marcaron uno de los gobiernos más debatidos y polarizantes de la historia reciente del país.