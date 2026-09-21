Por: EL PILON SA

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Durante una reunión de seguimiento en el Comando Departamental de Policía en Valledupar, el 21 de septiembre, se presentó un balance sobre el fortalecimiento del Plan Estratégico Urano, especialmente en el sur del Cesar. Según lo expuesto, este plan incrementó su nú́mero de comandos de la Policía en Aguachica, pasando a 60 unidades, y aumentó la cantidad de pistolas antidrones de 10 a unas 12, en respuesta a los desafíos en materia de seguridad y lucha contra el robo de hidrocarburos. El registro mostrado por la Policía Nacional durante el Puesto de Mando Unificado incluyó la custodia de 121 vehículos y 13.775 galones de hidrocarburos, aunque sin precisar cuántos están directamente relacionados con Urano, como reseñó El Pilón.

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Como parte de las nuevas estrategias, se reforzó el acompañamiento a transportadores y se sumó la participación de la Infantería de Marina en el corredor del río Magdalena, un sector identificado, de acuerdo con las autoridades, como clave para el transporte ilegal de hidrocarburos. El coronel Reyes, vocero militar de Urano, destacó la relevancia de presentar resultados conjuntos entre las Fuerzas Militares y la Policía. Además, se mencionó la participación coordinada de la Fiscalía, Cenit y Ecopetrol.

En cuanto a operativos, la Presidencia informó el 19 de septiembre sobre la captura de siete personas en Aguachica, Ocaña y Ábrego, acusadas de concierto para delinquir y apoderamiento ilícito de hidrocarburos, con influencia en municipios como San Alberto, San Martín, Pelaya y Pailitas. Entre las medidas logísticas, se destacó el programa “Convoy Seguro”, que implica acompañamiento diario por parte de la Policía de Carreteras y el Ejército entre Curumaní y Aguachica, comenzando con vehículos que transportan víveres y automotores tipo niñera, y con la expectativa de incorporar otros transportadores.

El teniente coronel Antonio Londoño, de la Policía Nacional, resaltó que aproximadamente el 94 % del hidrocarburo hurtado en el país se concentra en el sur del Cesar, motivo por el que pidió reforzar la presencia de fiscales y peritos en Aguachica. Por su parte, el coronel Pérez reportó una reducción de las pérdidas estimadas de combustible de 160.000 barriles en julio-agosto a unos 61.000 al 20 de septiembre; sin embargo, no se especificaron los periodos evaluados para calcular el descenso exacto. El secretario de Gobierno del Cesar, Eduardo Esquivel, aseguró a El Pilón que la reducción alcanzaba casi el 37 %, una cifra diferente al 24,94 % divulgado días antes para el poliducto Pozos Colorados-Galán.

La sesión también abordó la situación de Los Columpios, en Aguachica, señalada como zona de almacenamiento ilegal de combustible, y donde las capturas e incautaciones han sido recurrentes entre 2018 y 2020, según registros policiales y de El Pilón. Se enfatizó la importancia de acciones desde el territorio y la intervención de la Fiscalía a través de las Estructuras de Apoyo (EDA), un modelo integrado para casos de apoderamiento ilegal de hidrocarburos. Finalmente, se anunció la designación del coronel retirado Jaime Bermúdez como enlace de Cenit en terreno, con el objetivo de articular respuestas operativas entre las entidades involucradas en el plan.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué es el Plan Estratégico Urano y cuáles son sus objetivos en el sur del Cesar?

El Plan Estratégico Urano es una estrategia de seguridad implementada en el sur del departamento del Cesar, centrada en combatir el hurto de hidrocarburos y fortalecer la presencia y coordinación de la Fuerza Pública. Entre sus objetivos están reforzar la vigilancia en zonas críticas como Aguachica, aumentar la capacidad antidrones, acompañar a transportadores, y garantizar la seguridad en corredores utilizados para el transporte ilegal de combustibles, mediante la cooperación entre Policía, Ejército, Infantería de Marina, Fiscalía, Ecopetrol y Cenit.

¿Qué significa apoderamiento ilícito de hidrocarburos y cómo se investiga?

El apoderamiento ilícito de hidrocarburos se refiere al robo o apropiación ilegal de combustibles, ya sea mediante el saqueo de poliductos u otros métodos no autorizados. La investigación de estos delitos incluye la intervención de las Estructuras de Apoyo (EDA) de la Fiscalía, que integran fiscales especializados, analistas e investigadores para judicializar a los responsables y desmantelar redes dedicadas a esta actividad, como quedó evidenciado en el despliegue del Plan Urano en el sur del Cesar.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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