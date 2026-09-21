Por: Caracol TV

Compañía líder de televisión, radio y digital en Colombia. Visitar sitio

En las estaciones de Transmilenio de Bogotá no hay Policía hace dos semanas y en las de Soacha tampoco hay presencia de uniformados y no habrá el resto del año. Así lo dio a conocer la empresa de transporte a Noticias Caracol tras el asesinato del guarda Cristian Garzón, ocurrido el pasado viernes 18 de septiembre en la estación de Terreros cuando intentaba evitar que una pareja ingresara sin pagar al sistema.

Sigue a PULZO en Discover

De acuerdo con Transmilenio, el convenio con la Policía para que brinde seguridad en las estaciones de la ciudad de Bogotá venció hace dos semanas y que se espera que para este viernes 25 de septiembre se firme. Con respecto a las estaciones de Soacha, la Policía Metropolitana de ese municipio es la que debe suscribir dicho convenio, pero este año no se ha llevado a cabo y se esperaría que para enero haya un nuevo acuerdo entre la Policía de Soacha con Transmilenio.

(Vea también: Aparece video del fatal ataque contra guarda de Transmilenio; detenidos se declararon inocentes)

Mientras tanto, continúa la indignación por el asesinato de Cristian Garzón y sus compañeros han llevado a cabo una serie de plantones para protestar en contra de contra de lo sucedido, además de exigir garantías de seguridad a la hora de realizar su trabajo, pues se han registrado 350 agresiones contra guardas. Miguel Ángel Díaz, presidente de la Confederación Nacional del Gremio de Vigilancia y Seguridad Privada (Confevip), dijo que “el gremio de la seguridad sigue muy conmovido con la muerte de nuestro vigilante Cristian Garzón. Realmente es inadmisible que haya sucedido en una ciudad como Bogotá. Le exigimos al mandatario distrital que lidere de verdad una cruzada contra la violencia en Transmilenio, no sin antes manifestar que han sido 350 delitos los que se han cometido contra los vigilantes durante lo que lleva corrido este año”.

Lee También

Agregó Díaz que “las medidas de protección que nosotros tenemos son preventivas, pero en ningún momento evade la responsabilidad de alguien que quiera hacer daño, que quiera cometer un crimen contra nuestros vigilantes. Es muy clave que esto lo estamos tomando como protección, como medida disuasiva, pero en ningún momento para hacer daño ni para generar violencia”.

Reconstrucción del crimen de Cristian Garzón

Videos de cámaras de seguridad revelados durante la audiencia de imputación de cargos dejaron al descubierto detalles del asesinato de Cristian Garzón y permitieron reconstruir los últimos minutos de vida del vigilante de 27 años. El trabajador fue atacado mortalmente luego de impedir que dos personas ingresaran de forma irregular al sistema Transmilenio. El incidente comenzó en la estación Terreros, en Soacha, y posteriormente se trasladó a la vía pública, donde Cristian recibió dos puñaladas en el tórax que le causaron la muerte.

Por este caso fueron capturados Deibi Gabriel Acevedo y Anngi Natalia Díaz. Durante la diligencia judicial, el fiscal del caso sostuvo que Acevedo “mató al señor guarda de seguridad del sistema de Transmilenio, utilizando para ello un arma cortopunzante tipo navaja, causándole una herida en el quinto espacio intercostal izquierdo, es decir, en el torso a la altura del corazón, la cual le causó la muerte”.

La Fiscalía calificó el hecho como especialmente grave al señalar que la agresión se produjo por el valor de un pasaje. “Ataque desproporcionado que usted realizó por una razón insignificante, como es que la víctima impidió que usted y la señora Anngi Natalia Díaz Sierra ingresaran a la estación de Transmilenio sin pagar el pasaje, que tiene un costo de 3.350 pesos”, señaló el fiscal.

(Lea también: “Se me desvaneció en las manos”: desgarrador relato de compañera de guarda asesinado en Transmilenio)

Antecedentes de señalados asesinos de guarda Cristian Garzón

De acuerdo con el ente acusador, Deibi Acevedo es de nacionalidad venezolana y permanece en Colombia en condición migratoria irregular junto a su compañera sentimental, Anggi Díaz. Las autoridades indicaron además que ambos registran antecedentes, mientras que Acevedo tiene anotaciones por hurto agravado. En la audiencia, el fiscal destacó que los procesados huyeron tras la agresión y fueron capturados más tarde luego de una persecución, por lo que solicitó medida de aseguramiento privativa de la libertad para ambos.

Aunque los señalados responsables del crimen no aceptaron los cargos imputados, un juez ordenó su envío a prisión de manera preventiva mientras continúa el proceso judicial. Los dos deberán responder por el delito de homicidio agravado. Entre tanto, familiares y allegados de Cristian Garzón insisten en que este asesinato no quede en la impunidad.

* Pulzo.com se escribe con Z