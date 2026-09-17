Carlos Augusto Suárez Rojas fue elegido como nuevo presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol este jueves 17 de septiembre de 2026, en un movimiento clave para el actual Gobierno Nacional.

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Reemplaza en el cargo a Luis Felipe Henao, quien anunció públicamente su salida de la presidencia del órgano directivo en medio de la sorpresa general por la relevancia del cargo..

Suárez había ingresado a la Junta Directiva el 15 de septiembre, como uno de los seis nuevos integrantes elegidos. Esa elección ocurrió durante una Asamblea Extraordinaria de Accionistas que renovó por completo el máximo órgano directivo de Ecopetrol.

Su llegada a la presidencia contó con el respaldo unánime de los integrantes de la nueva Junta Directiva. Suárez fue estratega y asesor de la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella, actual mandatario colombiano.

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Es abogado egresado de la Universidad Externado de Colombia, con formación adicional en gerencia pública y control fiscal.

Además, cursó estudios de posgrado en Derecho Constitucional y Penal en la Universidad de Salamanca, España.

Es fundador y director ejecutivo de la firma Estrategia&Poder, dedicada a comunicación estratégica y consultoría política.

Su trayectoria profesional se ha centrado principalmente en manejo de crisis, campañas electorales y asesoría en comunicación institucional.

La nueva Junta Directiva de Ecopetrol quedó conformada por nueve integrantes, para el periodo comprendido entre 2026 y 2029.

Entre ellos figuran Jorge Alberto Jaller, José Camilo Manzur, Betzy Patricia Martínez y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

También continúan Ludmila Vergara, César Eduardo Loza Arenas, Ricardo Rodríguez Yee y el saliente presidente Luis Felipe Henao.

Manzur es ingeniero civil, magíster en Economía y actual presidente de Asocodis, gremio del sector eléctrico colombiano.

Lafaurie, por su parte, cuenta con experiencia en hidrocarburos, gas natural y generación de energía eléctrica.

La designación de Suárez llega en medio de una transición en la presidencia ejecutiva de la petrolera estatal. Juan Carlos Hurtado dejó el cargo de presidente encargado, y Camilo Barco Muñoz asumió temporalmente esa función.

La nueva Junta deberá definir además el mecanismo para elegir al presidente ejecutivo en propiedad de Ecopetrol. Suena con fuerza el nombre de Joaquín Gutiérrez, cercano al presidente De la Espriella, para asumir ese cargo.

El cambio directivo coincide con un contexto internacional favorable, marcado por precios del petróleo superiores a 100 dólares.

Esa cotización responde a tensiones geopolíticas recientes en Medio Oriente, que impactan el mercado energético global.

La nueva administración deberá gestionar ese escenario financiero, junto con retos de exploración y transición energética.

Henao agradeció públicamente la confianza del presidente De la Espriella durante su gestión como presidente saliente de la Junta.

También dio la bienvenida formal a los nuevos integrantes, entre ellos Suárez y Claudia Lafaurie, en la corporación estatal.

¿Qué hace el presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol?

El presidente de la Junta Directiva de Ecopetrol lidera el máximo órgano de administración de la compañía, garantizando la orientación estratégica y el cumplimiento del gobierno corporativo. Este cargo directivo asume responsabilidades clave fijadas por la legislación colombiana y los estatutos de la petrolera estatal:

Liderar la definición e implementación de la estrategia corporativa a largo plazo del Grupo Ecopetrol.

Presidir las sesiones ordinarias y extraordinarias del órgano directivo, dirigiendo los debates internos.

Servir como canal directo de comunicación entre los accionistas y los miembros de la Junta.

Planificar el calendario anual de trabajo y elaborar el orden del día de cada reunión.

Coordinar la evaluación del desempeño anual de la Junta Directiva y de sus comités.

Supervisar la ejecución oportuna de las decisiones adoptadas por el cuerpo directivo.

Además de estas tareas de conducción, el titular encabeza el seguimiento a decisiones estratégicas que impactan el funcionamiento de la empresa:

Participar activamente en la designación, evaluación y eventual remoción del presidente ejecutivo de la entidad.

Garantizar la entrega anticipada de la información técnica indispensable para cada sesión de trabajo.

Monitorear los planes de inversión, emisión de títulos y la aprobación de presupuestos clave.

Velar por la protección de los derechos de los inversionistas y el cumplimiento normativo.

La correcta gestión del presidente asegura la estabilidad operativa y financiera de la mayor empresa energética nacional.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.