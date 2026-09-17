Carlos Augusto Suárez Rojas quedó entre los seis nuevos integrantes de la Junta Directiva de Ecopetrol elegidos durante la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del 15 de septiembre. Su llegada cobró especial atención porque fue asesor y estratega de la campaña presidencial de Abelardo De La Espriella.

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La nueva junta quedó conformada por nueve miembros para el periodo 2026-2029. Además de Suárez, ingresaron Jorge Alberto Jaller Jaramillo, José Camilo Manzur Jattin, Ludmila del Carmen Vergara Rosales, Betzy Patricia Martínez Zapateiro y Claudia Margarita Lafaurie Taboada.

Los tres integrantes que permanecieron fueron Luis Felipe Henao Cardona, Ricardo Rodríguez Yee y César Eduardo Loza Arenas. Henao, según la información publicada luego de la asamblea, continúa al frente de la presidencia de la junta.

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De acuerdo con Caracol Radio, Suárez sería el nuevo presidente de la compañía; sin embargo, aún no existe pronunciamiento oficial que confirme la información.

¿Quién es Carlos Suárez?

Suárez es abogado de la Universidad Externado de Colombia y cuenta con estudios de gerencia pública y control fiscal, además de formación en Derecho Constitucional y Penal en la Universidad de Salamanca, en España.

Su trayectoria profesional se ha desarrollado principalmente en comunicación estratégica, gestión de crisis y marketing digital. También es fundador y CEO de la firma Estrategia&Poder y ha trabajado como estratega político.

Uno de los aspectos que más atención ha recibido de su perfil es su participación en la campaña presidencial de De La Espriella. Caracol lo identifica como asesor y estratega de esa campaña, mientras que otros medios también lo ubican como integrante cercano al equipo político del actual Gobierno.

Después de la victoria electoral de De La Espriella, Suárez decidió no asumir un cargo ministerial y ahora hace parte de la nueva junta de la principal compañía petrolera del país.

¿Qué cambios tuvo la Junta Directiva de Ecopetrol?

La Asamblea aprobó una renovación de seis de los nueve puestos de la junta. Además de los nuevos integrantes, tres miembros de la anterior composición permanecieron en sus cargos.

La nueva composición tendrá a su cargo decisiones relacionadas con la dirección estratégica de Ecopetrol, entre ellas asuntos vinculados con producción de hidrocarburos, seguridad energética, inversiones y desempeño financiero.

El cambio en la junta ocurre además en medio de una transición en la presidencia ejecutiva de Ecopetrol. Juan Carlos Hurtado dejó el cargo de presidente encargado y Camilo Barco asumió temporalmente esa función.

Por ahora, la información confirmada es que Carlos Suárez integra la nueva Junta Directiva. La versión sobre su eventual llegada a la presidencia de ese órgano deberá contrastarse con la decisión formal de la propia junta.

Balance del terremoto, según el presidente

El presidente Abelardo de la Espriella hizo la primera alocución presidencial y allí dio actualización oficial sobre las personas que han muerto, han sido afectadas e hizo otros anuncios sobre lo que hará en el país en los próximos días, superada la primera etapa.