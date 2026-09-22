Por: Noticiero 90 minutos

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Después de tres días de intensos esfuerzos, el incendio forestal que afecta la vereda La Castellana y el cerro San Marcos, en Villa de Leyva, departamento de Boyacá, ha sido controlado en un 75 %, según la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Este avance se debe a una respuesta articulada entre entidades nacionales, departamentales y municipales, que han enfocado sus recursos y capacidades en un trabajo conjunto tanto por tierra como por aire para mitigar la emergencia y proteger a las comunidades y el ecosistema vulnerable de la región.

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El último reporte operativo destaca que aún persisten dos focos activos, ubicados principalmente en la zona alta que conduce al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, lo cual ha dificultado el acceso de los equipos terrestres debido a las condiciones del terreno. Por esta razón, las operaciones aéreas se han intensificado en ese punto crítico para evitar que el fuego avance hacia áreas protegidas. Aunque varias zonas cercanas a viviendas todavía presentan llamas confinadas, la situación no representa un peligro inminente para los habitantes, de acuerdo con las autoridades.

La emergencia ha devastado cerca de 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 están dentro del área natural del Santuario de Fauna y Flora Iguaque. Para contener el incendio y proteger este invaluable patrimonio natural, durante la jornada se llevaron a cabo 75 descargas de agua desde helicópteros, entre ellos un MI-17 de Helistar contratado por la Gobernación de Boyacá, y dos UH-60 pertenecientes a la Fuerza Aeroespacial Colombiana y el Ejército Nacional.

En terreno, 250 personas conforman el equipo de respuesta. La Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC) apoya con tres integrantes, mientras que los cuerpos de bomberos de Villa de Leyva y municipios circundantes suman 98 miembros. Además, participan el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres (BIADE) del Ejército Nacional con 30 efectivos, junto a nueve funcionarios de la Policía Nacional en Operaciones de Salvamento y Rescate (PONALSAR), 60 policías, 30 voluntarios de la Defensa Civil y 20 de la Cruz Roja Colombiana.

La estrategia conjunta también incluye el uso de máquinas extintoras, carrotanques, ambulancias, vehículos todoterreno y unidades de intervención rápida. Para fortalecer la operación, la UNGRD anunció que personal especializado podría ser insertado en las zonas de difícil acceso mediante maniobras aéreas, buscando apoyar las labores terrestres y cerrar por completo los focos restantes. Así, Villa de Leyva enfrenta uno de los mayores retos ambientales de los últimos años, en un operativo coordinado que evidencia la relevancia de la acción oportuna y multisectorial frente a emergencias forestales.

¿Cuántas hectáreas del Santuario de Fauna y Flora Iguaque han sido afectadas por el incendio en Villa de Leyva?

De acuerdo con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el incendio ha impactado aproximadamente 1.200 hectáreas en total, de las cuales cerca de 715 corresponden al área protegida del Santuario de Fauna y Flora Iguaque, uno de los ecosistemas más importantes de la región de Boyacá.

¿Qué entidades participan en el control del incendio forestal en Villa de Leyva, Boyacá?

Las labores de control y atención del incendio involucran a más de 250 personas, incluyendo integrantes de la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia (DNBC), distintos cuerpos de bomberos municipales, el Batallón de Ingenieros de Atención y Prevención de Desastres (BIADE) del Ejército Nacional, PONALSAR, la Policía Nacional, la Defensa Civil y la Cruz Roja Colombiana, así como el apoyo aéreo de helicópteros de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y la Gobernación de Boyacá.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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