Por: El Espectador

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En la madrugada del 21 de septiembre, se registraron dos graves ataques contra tropas del Ejército Nacional en el departamento del Meta, específicamente en las veredas La Unión, municipio de La Macarena, y Puerto Chorizo, municipio de Vistahermosa. Según información confirmada por las autoridades y citada por El Espectador, el primer hecho consistió en la activación de un área preparada con explosivos improvisados que impactó a efectivos del Batallón de Despliegue Rápido número 35, unidad perteneciente a la Fuerza de Despliegue Rápido número 12. Este ataque dejó como lamentable saldo la muerte de tres soldados profesionales, identificados como Elkin Quinto Mosquera, Jesús Adrián Ramírez Carrillo y Óscar David Monterroza Suárez, quienes fueron víctimas fatales del atentado.

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En el mismo incidente resultaron heridos tres soldados profesionales, quienes recibieron atención inmediata gracias a la intervención de las capacidades operacionales, aéreas y médicas del Ejército, que activó protocolos de evacuación y asistencia en la zona. La institución informó de manera preliminar que los presuntos responsables sería integrantes de la estructura Ever Castro, vinculada al denominado Bloque Jorge Suárez Briceño, una facción de las disidencias de las Farc —antigua guerrilla colombiana—, comandada por alias “Calarcá Córdoba”.

Casi al mismo tiempo, en la vereda Puerto Chorizo, las tropas del Ejército Nacional sufrieron otro ataque mientras se desplazaban por la zona. En este caso, los uniformados fueron emboscados inicialmente con un explosivo improvisado y luego atacados con armas de largo alcance, según información proporcionada por las autoridades y recogida por El Espectador. Dos soldados resultaron heridos y fueron trasladados al dispensario médico de Apiay. Posteriormente, se gestionó su remisión al Hospital Departamental de Villavicencio para recibir atención médica especializada.

El Ejército expresó su rotundo rechazo a estos hechos y anunció que denunciará ante las autoridades competentes, con el fin de esclarecer las circunstancias de los ataques, identificar a los responsables y determinar si hubo violaciones a los derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario. Asimismo, reiteró su compromiso de brindar asistencia médica y acompañamiento a los soldados heridos y a las familias de las víctimas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Quiénes fueron los responsables de los atentados contra el Ejército en Meta?

De acuerdo con la información preliminar suministrada por el Ejército Nacional y citada por El Espectador, los atentados fueron atribuidos a la estructura Ever Castro, perteneciente al Bloque Jorge Suárez Briceño, una de las facciones de las disidencias de las Farc encabezada por alias “Calarcá Córdoba”. Esta estructura sería responsable tanto del uso de explosivos improvisados como del ataque armado contra las tropas en los municipios de La Macarena y Vistahermosa.

¿Qué protocolos activó el Ejército tras los ataques en La Macarena y Vistahermosa?

Tras los atentados, el Ejército Nacional activó sus capacidades operacionales, aéreas y médicas para extraer y evacuar al personal afectado. Los heridos de La Macarena recibieron atención y se realizaron coordinaciones para su desplazamiento, mientras que los uniformados heridos en Vistahermosa fueron trasladados al dispensario médico de Apiay y luego remitidos al Hospital Departamental de Villavicencio para recibir atención especializada.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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