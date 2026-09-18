Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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Jimmy González, pensionado de la Fuerza Pública y, según testimonios iniciales, exintegrante del Ejército Nacional, fue la víctima fatal de un ataque sicarial ocurrido el viernes 18 de septiembre en el barrio Galán, comuna 12, en el sur de Ibagué. Los hechos sucedieron sobre la Diagonal Ganagana, en una esquina reconocida del sector donde funcionan diversos establecimientos comerciales, lo que llamó la atención de residentes y comerciantes de la zona por la rapidez y violencia con la que se ejecutó el ataque, según versiones entregadas por testigos.

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De acuerdo con los relatos obtenidos en el lugar de los hechos, dos hombres que se movilizaban en una motocicleta llegaron hasta donde se encontraba Jimmy González. Los sujetos no llamaron la atención de inmediato, pues habrían solicitado el favor de sacar una fotocopia a González antes de proceder con el crimen. Fue en ese contexto cuando uno de los atacantes desenfundó un arma de fuego y disparó contra la víctima mientras esta permanecía dentro del establecimiento. Tras perpetrar el atentado, los hombres se dieron a la fuga en la motocicleta, dejando confusión y temor entre quienes presenciaron lo ocurrido.

Existen diferencias en las versiones preliminares sobre el número de disparos: algunos aseguran que recibió dos impactos en la cabeza, mientras que otros mencionan al menos tres tiros. Familiares y vecinos del barrio actuaron inmediatamente y auxiliaron a González, trasladándolo de urgencia a la Unidad de Salud de Ibagué, conocida como UCI del Sur o Hospital del Sur. Sin embargo, al llegar al centro asistencial, se confirmó su deceso. Posteriormente, el cuerpo fue llevado a la morgue para los procedimientos forenses correspondientes.

Tras el crimen, unidades de la Policía Metropolitana de Ibagué y personal del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía hicieron presencia en la escena. Se encargaron de acordonar la zona y recolectar pruebas que permitan esclarecer lo sucedido e identificar a los responsables. En las primeras investigaciones también surgió información sobre posibles amenazas previas contra Jimmy González y un antecedente violento en el sector: quince días antes, un barbero fue atacado en esa misma esquina, quedando herido tras recibir un disparo en el pómulo izquierdo.

Las autoridades continúan recopilando información y avanzan en las indagaciones para esclarecer el móvil del homicidio, detectar si existe relación entre los recientes hechos violentos en esa zona de Ibagué, y dar con los responsables.

¿Qué se sabe sobre las amenazas previas a Jimmy González antes del sicariato en Ibagué?

Según las primeras averiguaciones citadas en el caso, surgieron versiones sobre posibles amenazas previas contra Jimmy González, aunque no se específica la naturaleza o el origen de estas intimidaciones. Esta información es relevante para la investigación, pues podría ayudar a establecer el móvil del asesinato y si tuvo relación directa con incidentes anteriores en el mismo sector.

¿Cómo ocurrió el ataque sicarial en el barrio Galán de Ibagué?

De acuerdo con versiones entregadas por testigos y la información recopilada por las autoridades, dos hombres en motocicleta llegaron al sector, solicitaron a Jimmy González sacar una fotocopia y, aprovechando ese momento de distracción, uno de ellos disparó contra la víctima. Tras los disparos, ambos atacantes huyeron rápidamente del lugar en la motocicleta, dejando pistas que son analizadas por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Metropolitana de Ibagué.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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