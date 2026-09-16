Por: El Espectador

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La Fiscalía General de la Nación imputó cargos al general Federico Mejía, excomandante del Comando Específico del Ejército en el departamento del Cauca, en una diligencia realizada ante la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá. De acuerdo con la información del ente investigador, a Mejía se le atribuye presunta responsabilidad en los delitos de prevaricato por acción agravado, favorecimiento agravado, falsedad ideológica en documento público y fraude procesal. El núcleo del proceso está relacionado con una polémica orden impartida el 31 de enero de 2024, cuando ordenó dejar en libertad a un hombre capturado por presunto transporte de pasta base de coca.

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Los hechos ocurrieron en vías del corregimiento de El Plateado, municipio de Argelia, donde unidades del Ejército detuvieron a Milciades Guaca Armero con aproximadamente cuatro kilos y medio de lo que se reportó como pasta base de coca. Según la Fiscalía, los militares notificaron de inmediato a sus superiores y al Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) del mismo organismo para avanzar en el proceso judicial, siguiendo el protocolo establecido para estos casos. En principio, la instrucción era trasladar al capturado vía aérea a Popayán, pero el general Mejía manifestó no contar con las capacidades logísticas para hacer dicho traslado, aunque posteriormente se cumplió exitosamente con apoyo de la Brigada de Aviación 33.

El proceso judicial indicaba que Guaca Armero quedara bajo custodia mientras se adelantaban las acciones legales correspondientes, pero según la acusación de la Fiscalía, Mejía ordenó liberarlo, devolverle la droga incautada y proporcionó dos aeronaves para trasladarlo nuevamente a El Plateado. El ente señaló que esta decisión se tomó sin consultar a los otros niveles de mando del Ejército en Cauca y excediendo sus competencias, ya que estaba claro que la captura había sido en flagrancia y que existía una coordinación directa con la Fiscalía.

La delegada de la Fiscalía ante la Corte Suprema de Justicia explicó en la audiencia que la principal justificación ofrecida por Mejía fue la amenaza de asonada por parte de la comunidad local, lo cual, enfatizó el ente investigador, no está soportado en evidencia. Además, la Fiscalía argumentó que el general elaboró posteriormente dos informes con "información espuria" para justificar la decisión como un supuesto acuerdo con otros mandos, lo cual no fue corroborado. El general Mejía no aceptó los cargos y su defensa ha quedado en manos de la oficina del abogado Jaime Granados.

¿Por qué la Fiscalía imputó cargos al general Mejía en el caso de Guaca Armero?

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, la imputación de cargos al general Mejía se fundamenta en su presunta orden de dejar en libertad a Milciades Guaca Armero, capturado por transporte de pasta base de coca, sin justificación legal y sobrepasando sus competencias como comandante. La orden incluyó la devolución de la droga incautada y la facilitación del traslado del capturado, hechos que, según la Fiscalía, impidieron el proceso de judicialización y contradicen las obligaciones legales y operativas del Ejército en coordinación con el ente investigador.

¿Qué significa el delito de prevaricato por acción agravado en el caso del general Mejía?

El delito de prevaricato por acción agravado consiste en que una autoridad, en este caso un oficial del Ejército, toma decisiones o emite órdenes que van en contra de la ley de manera consciente y grave. En este proceso, la Fiscalía atribuye este delito al general Mejía por haber presuntamente impartido una orden ilegal al liberar a un detenido con droga incautada, lo que constituiría una violación de sus funciones y de los protocolos legales correspondientes.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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