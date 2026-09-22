Por: El Espectador

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El chocoramo es uno de los postres más tradicionales y reconocidos en la gastronomía colombiana. Su popularidad se debe, en gran parte, a la irresistible combinación de un ponqué suave y esponjoso recubierto por una generosa capa de chocolate. De acuerdo con la información proporcionada, la preparación de este chocoramo casero requiere precisión en cada paso y atención a los detalles para lograr el sabor y la textura característicos.

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Para iniciar la elaboración, se debe batir la margarina junto con el azúcar hasta obtener una mezcla suave y cremosa. Es crucial asegurar que ambos ingredientes estén bien integrados, pues de esto depende la porosidad del bizcocho. A continuación, se agrega la harina, que ya incluye el polvo para hornear, lo cual facilita que la masa crezca de manera uniforme durante la cocción. Los huevos se incorporan uno a uno, integrando correctamente cada uno antes de añadir el siguiente, para lograr que la masa sea aireada y homogénea.

Posteriormente, se suman ingredientes que aportan sabor y color: la leche en polvo, que intensifica la suavidad; la esencia de naranja y la esencia de vainilla, que enriquecen el aroma; la sal, que resalta los matices dulces; y unas gotas de colorante amarillo, que le dan su característico tono dorado. Esta mezcla se verte en un molde previamente engrasado y enharinado, lo que evita que el bizcocho se adhiera, facilitando su posterior desmolde. El horneado se realiza a 170 °C durante una hora, permitiendo que la masa suba lentamente y quede lista para el siguiente paso.

Una vez cocido y dejado enfriar, se corta el bizcocho en porciones iguales antes de recubrir cada pieza con cobertura de chocolate fundido. Es importante asegurarse de que el chocolate esté bien distribuido y dejar que se seque durante al menos 30 minutos, como indica la receta. Finalmente, se cubre la parte opuesta y se deja reposar hasta que el chocolate esté completamente seco, garantizando así la experiencia crujiente y sabrosa al momento de servir.

Esta receta, divulgada en un correo de Tatiana Gómez Fuentes de El Espectador, invita a quienes disfrutan de la cocina a compartir sus propias creaciones y seguir descubriendo la riqueza de la repostería colombiana.

¿Cómo lograr la textura y sabor originales del chocoramo casero?

Para alcanzar la textura suave y el sabor tradicional del chocoramo, es clave batir bien la margarina con el azúcar y añadir los huevos de manera paulatina. Asimismo, respetar el tiempo de horneado y el proceso de enfriado permite que el ponqué absorba la cobertura de chocolate de manera uniforme.

¿Qué ingredientes son esenciales en la receta tradicional de chocoramo?

Según la información, la receta requiere margarina, azúcar, harina de trigo con polvo para hornear, huevos, leche en polvo, esencia de vainilla y de naranja, sal, colorante amarillo y cobertura de chocolate. Cada uno cumple un papel fundamental para lograr el sabor y la textura que distinguen al chocoramo.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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