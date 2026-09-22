Por: El Espectador

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La feijoa, un fruto característico de los mercados colombianos, se convierte en el centro de una receta innovadora que explora nuevas formas de disfrutar la riqueza de la despensa nacional. Esta propuesta de postre aprovecha tanto la pulpa como la cáscara de la feijoa para crear una experiencia sensorial diferente, fusionando técnicas de confitado y cremas heladas con el distintivo sabor de la hierbabuena.

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El proceso inicia con una preparación delicada de la feijoa: después de lavar cuidadosamente la fruta, se separa la pulpa de la cáscara. La cáscara, lejos de ser un desecho, se convierte en protagonista al confitarse en agua y azúcar a fuego bajo, una cocción lenta que le otorga una textura translúcida y un dulzor equilibrado, reservándola para dar el toque final al plato. Por otro lado, la pulpa se procesa junto al jugo de limón, resaltando el contraste ácido y aromático que aporta el cítrico.

En paralelo, la base de crema para el helado se elabora infusionando leche, crema de leche y leche condensada junto con un manojo de hierbabuena fresca. Este paso, en el que se calienta la mezcla sin dejar que llegue a ebullición, permite que los aceites y el frescor de la hierbabuena impregnen completamente la preparación. La integración final de las yemas de huevo y el azúcar, agregando gradualmente la leche infusionada mientras se revuelve, permite lograr una crema uniforme y espesa.

Cuando la mezcla adquiere el punto exacto, cubriendo el revés de la cuchara—a lo que en cocina se denomina ‘napar’—se deja enfriar antes de incorporar la pulpa de feijoa. La elaboración evita el uso de máquinas especializadas y apela a una técnica tradicional: el recipiente con hielo y sal, que, mediante batido constante, transforma la mezcla en un helado artesanal. La preparación se sirve decorada con la cáscara confitada o algunas hojas de hierbabuena, resaltando el carácter fresco y natural del plato.

Esta receta, pensada para seis porciones y con un tiempo estimado de preparación de 30 minutos y cocción de 15 minutos, revela el potencial de ingredientes ampliamente disponibles en Colombia. El llamado final invita a quienes disfrutan de la innovación culinaria a compartir sus propias creaciones, consolidando la gastronomía local como un espacio de encuentro y creatividad, según la invitación de Tatiana Gómez Fuentes, periodista de El Espectador.

¿Cómo se logra el punto de ‘napar’ en una preparación de helado?

El punto de ‘napar’ se alcanza cuando la mezcla espesa lo suficiente como para cubrir el reverso de una cuchara de manera uniforme. Es fundamental revolver la mezcla constantemente a fuego bajo y retirarla cuando tome una textura más densa, garantizando así la cremosidad y estabilidad del helado artesanal.

¿Qué beneficios aporta la hierbabuena al postre de feijoa?

La hierbabuena fresca infusionada en la base del postre añade un sabor refrescante y aromático que complementa tanto la dulzura de la feijoa como la suavidad de la leche, equilibrando el perfil gustativo de la receta y aportando un distintivo toque herbal.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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