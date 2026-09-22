Por: El Espectador

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¿Qué tal si el cerebro humano es mucho más complejo de lo que se pensaba? Un estudio reciente difundido por la revista científica Nature, considerada una autoridad global en investigaciones de alto nivel, plantea que el cerebro no es un órgano único, como tradicionalmente se ha creído, sino que está conformado por dos órganos distintos desde su origen evolutivo. Esta conclusión surge de los hallazgos de un equipo liderado por Kyle Loh, especialista en biología del desarrollo y profesor en Stanford Medicine, quien afirmó: “Hemos demostrado que la parte frontal del cerebro se origina a partir de una célula progenitora totalmente diferente a la de la parte posterior”. Esta revelación fue difundida a través de una nota de prensa en la que el investigador detalló que ahora es posible cultivar neuronas de la región trasera del cerebro, el llamado rombencéfalo, para analizar sus funciones por separado.

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Para comprender la magnitud de este hallazgo, el equipo de Stanford aclaró cómo se organiza el cerebro adulto: en tres grandes zonas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo. El primero está encargado de las funciones cognitivas superiores, como el razonamiento o el lenguaje; el último, ubicado en la parte posterior del cráneo y también conocido como tronco encefálico, se ocupa de funciones automáticas que mantienen la vida, como la respiración y el ritmo cardíaco, e incluso controla movimientos relacionados con el habla y la deglución.

Se pensaba que todas estas regiones provenían de una única población inicial de células que se especializaban con el desarrollo. Sin embargo, los científicos rastrearon el origen de estas células en embriones de ratón y constataron que existen dos rutas completamente diferentes desde la etapa llamada gastrulación: una conduce al prosencéfalo y el mesencéfalo, la otra al rombencéfalo. La confirmación llegó al repetir el experimento en laboratorio con células madre pluripotentes humanas (células que pueden transformarse en cualquier célula del organismo), quienes comprobaron que, guiadas hacia una u otra vía, asumían marcadores propios de las regiones cerebrales correspondientes.

Los resultados también sugieren una profunda raíz evolutiva, pues este patrón diferenciador podría haberse conservado durante unos 550 millones de años. Este modelo permite por primera vez cultivar neuronas específicas del rombencéfalo, una región clave para entender enfermedades devastadoras como la atrofia muscular espinal o la esclerosis lateral amiotrófica, en las que se afectan progresivamente las funciones musculares vitales. Según el equipo, ahora es posible avanzar en el conocimiento y el desarrollo de terapias regenerativas para trastornos hasta ahora difíciles de investigar.

¿Cuál es la diferencia entre prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo en el cerebro?

El prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo son las tres grandes regiones del cerebro adulto. El prosencéfalo se encarga de funciones cognitivas avanzadas como el pensamiento abstracto y el lenguaje; el mesencéfalo actúa como un ‘puente’ intermedio entre las otras dos áreas, y el rombencéfalo, ubicado en la parte trasera, controla acciones automáticas como la respiración y funciones motoras relacionadas con el habla y la deglución.

¿Por qué es importante cultivar neuronas del rombencéfalo en laboratorio?

Cultivar neuronas del rombencéfalo en laboratorio permite estudiar enfermedades graves como la atrofia muscular espinal y la esclerosis lateral amiotrófica, donde se ven comprometidas funciones vitales como la capacidad de tragar o respirar. Según los investigadores citados en Nature, esto abre nuevas posibilidades para desarrollar terapias regenerativas y modelos experimentales que antes no eran posibles.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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