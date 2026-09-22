Por: Social Geek

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En Latinoamérica, acceder a información médica actualizada y fiable sigue siendo un gran desafío, pese a la aparente abundancia de documentos científicos disponibles en Internet. Para muchos médicos, el problema radica en que la mayoría de la información relevante no se encuentra fácilmente en español o no está pensada para la realidad particular de cada país. Las condiciones laborales, las regulaciones, el acceso a medicamentos y las enfermedades más comunes varían notablemente entre Colombia, México, Argentina, Perú y otros países de la región, lo que hace que un estudio válido científicamente pueda no resultar igual de útil para todos los profesionales.

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Ante este panorama, surgió Coralia Health, una plataforma impulsada por 360 Health Data y dirigida por Manuela Gutiérrez, que busca reunir y adaptar el conocimiento médico en español a las necesidades reales del entorno latinoamericano. Según la misma plataforma, los médicos todavía enfrentan grandes barreras para encontrar información científica actualizada y en su propio idioma. Se trata de una necesidad urgente, agravada no solo por la falta de contenidos, sino también por la pérdida de tiempo que supone buscar en diferentes fuentes, traducir artículos e identificar qué material resulta aplicable.

Coralia Health propone integrar en un solo ecosistema artículos científicos, información farmacológica, noticias clínicas y protocolos, todo organizado por especialidad. Pero su diferencial está en el contexto: cada contenido se adapta teniendo en cuenta las regulaciones locales, la disponibilidad de medicamentos y las particularidades epidemiológicas de cada país, reconociendo que la práctica médica no se da en un vacío teórico sino en realidades concretas y cambiantes.

El componente colaborativo también resulta esencial. La plataforma fomenta que los médicos compartan casos clínicos y aprendizajes, haciendo que el flujo de conocimiento circule entre colegas de distintos países latinoamericanos, y no solo desde las grandes publicaciones científicas hacia los profesionales.

Un eje tecnológico clave es Salus, el asistente virtual de Coralia Health basado en inteligencia artificial (IA), que permite consultar información mediante lenguaje natural e, incluso, a través de WhatsApp, lo que facilita el acceso en contextos de baja conectividad. Sin embargo, la plataforma remarca que la IA es solo un apoyo para filtrar y organizar la información: la decisión clínica sigue en manos del profesional.

Por último, Coralia apuesta por la Evidencia del Mundo Real (Real World Evidence, RWE), datos generados en la práctica clínica cotidiana, que ayudan a mejorar el diagnóstico, la investigación y la calidad de la atención.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo ayuda Coralia Health a los médicos latinoamericanos a acceder a información actualizada?

Coralia Health concentra en una sola plataforma artículos científicos, información farmacológica y protocolos organizados por especialidad, adaptando los contenidos al contexto local de cada país latinoamericano. Así, resuelve barreras de idioma, falta de relevancia y dispersión de fuentes, permitiendo que los médicos encuentren información relevante de acuerdo con sus necesidades concretas.

¿Qué significa la Evidencia del Mundo Real en medicina y cómo se usa en Coralia Health?

La Evidencia del Mundo Real, conocida en inglés como Real World Evidence (RWE), se refiere a los datos y conocimientos obtenidos del día a día de la práctica clínica, más allá de los estudios controlados tradicionales. Coralia Health promueve el uso de esta evidencia, recogiendo experiencias y casos clínicos de los médicos de la región, para enriquecer la toma de decisiones y fortalecer la investigación médica adaptada a las realidades locales.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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