Cambiar periódicamente el nombre de la red Wi-Fi puede parecer una buena práctica de seguridad, especialmente cuando se busca evitar que otras personas identifiquen una conexión. Sin embargo, mantener durante años el mismo nombre de la red no representa, por sí solo, un riesgo para la seguridad.

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El nombre del Wi-Fi, conocido técnicamente como SSID, es simplemente el identificador que permite reconocer una red inalámbrica entre las conexiones disponibles. Por eso, cambiarlo no constituye una medida de seguridad equivalente a modificar la contraseña o utilizar un protocolo de cifrado más seguro.

¿Es seguro mantener el mismo nombre del Wi-Fi?

Sí. Una persona puede mantener el mismo SSID durante mucho tiempo sin que esto haga que la red sea automáticamente más vulnerable.

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Lo que realmente tiene importancia es la configuración de seguridad del router. Entre los aspectos que conviene revisar está el tipo de cifrado utilizado y la fortaleza de la contraseña.

Cuando sea compatible con el router y los dispositivos conectados, WPA3 ofrece una alternativa de seguridad más moderna. WPA2 también continúa siendo utilizado en numerosos equipos, especialmente cuando algunos dispositivos no son compatibles con WPA3.

¿Qué pasa si nunca cambio el nombre de la red?

No ocurre nada negativo simplemente por conservar el mismo nombre. De hecho, cambiar el SSID puede resultar incómodo porque los dispositivos que ya estaban conectados tendrán que configurarse nuevamente con los datos de la red.

También es importante tener en cuenta que ocultar o modificar el nombre de la red no reemplaza una contraseña segura. Una clave fácil de adivinar puede representar un problema mucho mayor que mantener durante años el mismo SSID.

Por esa razón, es recomendable utilizar una contraseña larga, difícil de adivinar y que no incluya información personal evidente, como nombres, fechas o números de teléfono.

¿Cada cuánto hay que cambiar el nombre del Wi-Fi?

No existe una necesidad de cambiar periódicamente el nombre del Wi-Fi como medida de seguridad. Si la red está correctamente configurada, no es necesario modificar el SSID cada cierto tiempo.

En cambio, sí conviene revisar periódicamente la configuración del router, mantener su firmware actualizado cuando el fabricante publique nuevas versiones y comprobar qué dispositivos están conectados a la red.

También puede ser útil utilizar una red de invitados para personas que visitan la casa o para determinados dispositivos, en lugar de compartir las credenciales de la red principal.

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