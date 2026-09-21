La primera vez que compré una ‘power bank’, pensé que lo único importante era que tuviera muchos mAh. Quería una batería portátil que me permitiera cargar el celular cuando estuviera fuera de casa y, entre más capacidad anunciara, mejor me parecía.

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Con el tiempo entendí que estaba mirando solamente una parte del asunto. Una buena ‘power bank’ no depende únicamente de su capacidad: la velocidad de carga, la potencia de salida, los puertos, la compatibilidad con el celular y hasta su tamaño pueden marcar una diferencia importante.

Si está pensando en comprar una batería portátil, estas son algunas de las cosas que yo tendría en cuenta antes de elegir.

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¿Cuántos mAh debería tener una ‘power bank’?

Los mAh, o miliamperios-hora, indican la capacidad de la batería. En términos generales, una power bank de mayor capacidad puede almacenar más energía, aunque eso no significa que entregue exactamente esa cantidad al celular.

Para elegir, primero pensaría en el uso que le voy a dar. Una capacidad moderada puede ser suficiente para emergencias o jornadas cortas, mientras que una batería de mayor capacidad puede resultar más conveniente para viajes, trabajo o días completos fuera de casa.

La carga rápida es más que una etiqueta

Yo no compraría una ‘power bank’ solamente porque diga “carga rápida” en la caja. Revisaría cuántos vatios (W) puede entregar por sus puertos y qué estándares de carga rápida admite.

USB Power Delivery (USB-PD), por ejemplo, es un estándar utilizado por numerosos dispositivos, pero la velocidad real dependerá de la compatibilidad entre el cargador portátil, el cable y el equipo que estoy cargando.

Por eso, una ‘power bank’ de mayor potencia no necesariamente hará que cualquier celular cargue a esa velocidad.

¿Más vatios significa que cargará más rápido?

No necesariamente. La velocidad de carga está determinada por el límite que admite el dispositivo y por la tecnología de carga compatible. Si mi celular acepta una potencia menor que la que ofrece la ‘power bank’, no aprovechará toda esa capacidad. Por eso, antes de comprarla, revisaría qué potencia admite mi teléfono y buscaría una batería portátil compatible.

También revisaría los puertos

Otro detalle que puede pasar desapercibido es el tipo y cantidad de puertos. Una ‘power bank’ puede tener USB-C, USB-A o ambos. Si quiero utilizarla con diferentes dispositivos, tener más de una opción puede resultar práctico. También revisaría si el puerto USB-C sirve únicamente para salida o si permite tanto cargar la ‘power bank’ como cargar otros equipos.

El cable también importa

Después de comprar una batería portátil, no tendría mucho sentido utilizar un cable que no soporte la potencia necesaria. El cable puede convertirse en un límite para la velocidad de carga. Por eso, comprobaría que el cable sea compatible con la potencia y el estándar de carga que quiero utilizar.

¿Una ‘power bank’ puede cargar varios dispositivos?

Sí, algunos modelos permiten conectar varios equipos al mismo tiempo. Sin embargo, hay que revisar la potencia total que puede entregar cuando se utilizan varios puertos simultáneamente.

Si voy a cargar el celular, audífonos y reloj inteligente, por ejemplo, esta característica puede ser especialmente útil.

No ignoraría el tamaño y el peso

Aquí aprendí otra lección: una ‘power bank’ enorme puede tener mucha capacidad, pero no necesariamente será cómoda para llevar. Si la necesito para viajes o para llevarla todos los días, compararía capacidad, dimensiones y peso. Para una emergencia ocasional quizá prefiera un modelo pequeño; para varios días sin acceso a un enchufe, podría necesitar una batería de mayor capacidad.

¿Es seguro dejar el celular conectado?

Las ‘power banks’ de fabricantes confiables suelen incorporar sistemas de protección para situaciones como sobrecarga, sobrecalentamiento o cortocircuitos, aunque las funciones concretas dependen del modelo.

Por eso, evitaría comprar una batería portátil únicamente porque es muy barata y revisaría quién la fabrica, sus especificaciones y las certificaciones o sistemas de protección que ofrece.

Entonces, ¿cómo elegir una buena ‘power bank’?

Ahora, antes de comprar una, primero miro qué dispositivos voy a cargar, qué potencia necesitan y cuánto tiempo estaré lejos de un enchufe. Después comparo la capacidad en mAh, la potencia de salida en W, los estándares de carga rápida, los puertos, el cable compatible, el tamaño y los sistemas de protección.

Porque una buena power bank no es simplemente la que tiene más capacidad. Es la que puede entregar la energía que necesito, a una velocidad compatible con mis dispositivos y sin convertirse en otro aparato incómodo de cargar.

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