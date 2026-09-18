Comprar un ‘smartwatch’ puede parecer sencillo hasta que aparecen las diferencias entre modelos. Algunos están pensados para hacer ejercicio, otros priorizan las funciones inteligentes y también hay opciones enfocadas en batería, diseño o seguimiento del bienestar.

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Por eso, antes de preguntar qué ‘smartwatch’ comprar, conviene saber qué se necesita realmente. No todos los relojes inteligentes funcionan igual con todos los celulares ni ofrecen las mismas funciones.

¿Qué hay que tener en cuenta antes de comprar un ‘smartwatch’?

El primer punto es la compatibilidad con el celular. Un Apple Watch, por ejemplo, necesita un iPhone compatible para su configuración y funcionamiento. Apple especifica qué modelos de iPhone y versiones de iOS son compatibles con cada generación.

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En el caso de los relojes con Wear OS, Google también indica que es necesario comprobar la compatibilidad entre el teléfono y el reloj antes de configurarlo.

Por eso, comprar un reloj únicamente por su diseño o precio puede terminar siendo una mala decisión si no funciona correctamente con el celular que ya se tiene.

¿Qué ‘smartwatch’ comprar si hago ejercicio?

Para una persona que entrena con frecuencia, conviene prestar atención a funciones como GPS, seguimiento de ejercicios, frecuencia cardiaca, resistencia al agua y autonomía.

Los modelos más avanzados pueden incluir sensores y funciones adicionales para actividades deportivas y seguimiento del bienestar. Samsung, por ejemplo, diferencia sus relojes según el nivel de funciones, desde opciones enfocadas en actividad física hasta modelos más completos para deporte y actividades al aire libre.

Si el objetivo principal es registrar pasos, entrenamientos y sueño, no necesariamente hace falta comprar el modelo más avanzado.

¿Cuál ‘smartwatch’ comprar si quiero recibir notificaciones y llamadas?

En este caso hay que fijarse en la conectividad y las funciones inteligentes. Dependiendo del modelo, el reloj puede permitir consultar notificaciones, responder comunicaciones, utilizar aplicaciones o realizar llamadas.

También existe una diferencia entre modelos Bluetooth y aquellos que incorporan LTE o conexión celular. Estos últimos pueden mantener conexión móvil sin depender constantemente del teléfono, aunque requieren un servicio compatible.

¿Qué ‘smartwatch’ tiene mejor batería?

No existe una respuesta única. La duración depende del modelo, las funciones activadas, la conectividad y el uso. Si la prioridad es no cargar el reloj todos los días, conviene comparar directamente la autonomía declarada por el fabricante y tener en cuenta que funciones como GPS, conectividad celular o seguimiento continuo pueden afectar el consumo.

Por ejemplo, Samsung diferencia sus dispositivos entre relojes inteligentes con más funciones y bandas de actividad enfocadas en autonomía y seguimiento básico.

¿Vale la pena comprar un ‘smartwatch’ para controlar la salud?

Puede ser útil para registrar determinados datos de bienestar y actividad, pero las funciones dependen del modelo. Algunos incluyen medición de frecuencia cardiaca, seguimiento del sueño, composición corporal, ECG u otras herramientas.

Sin embargo, estas funciones no deben confundirse automáticamente con un diagnóstico médico. Los propios fabricantes establecen limitaciones para determinadas funciones de salud.

Entonces, ¿qué ‘smartwatch’ debería comprar?

La elección depende del uso:

Para hacer ejercicio: priorice GPS, sensores, seguimiento deportivo y resistencia.

Para notificaciones y uso diario: revise compatibilidad, aplicaciones y llamadas.

Para mayor autonomía: compare la batería y las funciones que realmente utilizará.

Para salud y bienestar: revise exactamente qué sensores y funciones ofrece.

Para actividades al aire libre: busque GPS, resistencia y características específicas para ese uso.

Si tiene iPhone: compruebe primero la compatibilidad antes de elegir.

Si tiene Android: revise qué sistema operativo utiliza el reloj y qué funciones son compatibles con su teléfono.

En definitiva, el mejor ‘smartwatch’ no es necesariamente el más costoso ni el que tiene más funciones, sino el que resulta compatible con el celular y responde a las necesidades reales de quien lo va a utilizar.

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