Tener un purificador de aire en la habitación puede ser una alternativa para reducir algunas partículas presentes en el ambiente, pero antes de comprar uno conviene conocer qué puede hacer, qué contaminantes puede filtrar y cómo elegir el equipo adecuado.

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Los purificadores de aire portátiles están diseñados para filtrar el aire de una habitación o zona determinada. Sin embargo, no eliminan todos los contaminantes y su funcionamiento depende de factores como el tipo de filtro, el tamaño del espacio y la cantidad de aire que pueden procesar.

¿Para qué sirve un purificador de aire en una habitación?

Un purificador puede ayudar a reducir partículas suspendidas en el aire, entre ellas polvo, polen y otras partículas finas. Algunos equipos también incorporan filtros de carbón activado, que están diseñados para ayudar a reducir determinados gases y olores.

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Esto no significa que el aparato pueda solucionar por sí solo todos los problemas relacionados con la calidad del aire. La EPA (Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos) señala que reducir las fuentes de contaminación y mantener una ventilación adecuada siguen siendo medidas importantes.

¿Es bueno dormir con un purificador de aire?

Un purificador puede utilizarse en una habitación mientras se duerme, siempre que el equipo esté diseñado para ese uso y se sigan las indicaciones del fabricante.

Para un dormitorio, además de la capacidad de filtración, puede ser importante revisar el nivel de ruido del dispositivo, especialmente si se pretende mantenerlo encendido durante la noche.

¿Un purificador de aire elimina el polvo?

Puede ayudar a reducir las partículas de polvo que permanecen suspendidas en el aire. Sin embargo, no sustituye la limpieza habitual de muebles, pisos, textiles y otras superficies, donde también puede acumularse polvo.

El rendimiento depende de la capacidad del equipo y de su filtro. La EPA recomienda tener en cuenta el CADR (Clean Air Delivery Rate), una medida que permite conocer la cantidad de aire filtrado que puede entregar el aparato.

¿Cada cuánto hay que cambiar el filtro?

Los filtros necesitan mantenimiento y reemplazo periódico. Un filtro saturado o demasiado sucio puede perder eficacia, por lo que es necesario seguir las indicaciones específicas del fabricante.

¿Los purificadores de aire producen ozono?

No todos. Sin embargo, la EPA recomienda evitar los equipos que producen ozono de manera intencional, ya que el ozono puede irritar los pulmones. Algunos dispositivos que utilizan ionizadores, precipitadores electrostáticos u otras tecnologías pueden tener potencial para emitirlo.

¿Un purificador elimina el moho de una habitación?

No. Puede capturar algunas partículas provenientes del moho, pero no soluciona el problema que lo provoca. Si existe moho, es necesario abordar la fuente de humedad y limpiar la contaminación.

¿Vale la pena tener un purificador de aire en la habitación?

Puede ser una herramienta útil para complementar otras medidas de calidad del aire, especialmente cuando se escoge un equipo adecuado para el tamaño del espacio y se mantiene correctamente. Pero no debe considerarse una solución que elimine todos los contaminantes de una habitación.

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