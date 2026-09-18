La primera vez que escuché hablar de un bombillo inteligente, pensé que se trataba de una de esas cosas tecnológicas que parecen interesantes durante unos días y después terminan olvidadas en algún cajón.

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Al fin y al cabo, ¿qué tanto puede cambiar una bombilla?

Un bombillo tradicional tiene una función bastante sencilla: se instala, se conecta a la corriente y se enciende cuando uno acciona el interruptor.

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Con un bombillo inteligente, en cambio, aparece una pregunta que no me había hecho antes: ¿para qué necesito una bombilla que pueda controlar desde el celular?

Decidí probar uno y utilizarlo durante varios días en situaciones normales: al despertar, al llegar a casa, mientras trabajaba, antes de dormir e incluso cuando había olvidado apagar la luz.

Y fue ahí cuando entendí que la gracia de estos dispositivos no está simplemente en poder decirle al celular que encienda una bombilla. La verdadera diferencia está en todo lo que se puede hacer después de conectarla.

¿Qué es exactamente un bombillo inteligente?

Un bombillo inteligente es una bombilla que incorpora electrónica y conectividad para poder ser controlada de forma inalámbrica, generalmente mediante una aplicación, un sistema de hogar inteligente o un asistente de voz.

A diferencia de una bombilla convencional, puede permitir funciones como encender y apagar la luz, regular su intensidad, modificar la temperatura de color o, dependiendo del modelo, cambiar entre diferentes colores.

Philips Hue explica que las bombillas inteligentes incorporan chips que permiten comunicarse mediante tecnologías como Bluetooth, Wi-Fi o Zigbee. En otras palabras, no es simplemente una bombilla LED con un diseño diferente. Es un pequeño dispositivo conectado que recibe instrucciones.

¿Cómo funciona un bombillo inteligente?

La respuesta depende del modelo. Algunos bombillos inteligentes se conectan directamente al teléfono mediante Bluetooth. Otros utilizan Wi-Fi para comunicarse con la red de la casa y también existen sistemas que utilizan protocolos como Zigbee y un concentrador o hub.

Por ejemplo, Philips Hue permite controlar determinadas luces directamente mediante Bluetooth, mientras que sus sistemas basados en Hue Bridge utilizan Zigbee para crear una red de iluminación.

Esto significa que no todos los bombillos inteligentes funcionan exactamente de la misma manera. Y esta es una de las primeras cosas que conviene revisar antes de comprar uno. Que un bombillo sea inteligente no significa necesariamente que funcione con Wi-Fi.

¿Un bombillo inteligente necesita Wi-Fi?

Esta fue una de las primeras dudas que tuve al instalarlo. La respuesta es: no siempre. Hay bombillos que pueden comunicarse directamente con el celular mediante Bluetooth. En ese caso, no necesitan conectarse a la red Wi-Fi para determinadas funciones.

Philips Hue, por ejemplo, explica que sus bombillos Bluetooth pueden comunicarse directamente con el teléfono, mientras que el Bridge utiliza Zigbee para conectar las luces.

También existen bombillos que sí necesitan conectarse a la red Wi-Fi de la casa para ofrecer determinadas funciones. Por eso, antes de comprar un bombillo inteligente Wi-Fi, conviene comprobar qué tipo de conexión utiliza y qué funciones requieren Internet.

Esto también evita uno de los errores más comunes: comprar una bombilla pensando que funcionará de una manera y descubrir después que necesita un hub o una aplicación específica.

Lo primero que hice fue conectarlo al celular

La instalación física no fue muy diferente de la de cualquier otra bombilla. Se apaga la energía, se instala el bombillo en el portalámparas y posteriormente se enciende para comenzar el proceso de configuración, siguiendo las instrucciones del fabricante.

La diferencia aparece después. En lugar de limitarme a utilizar el interruptor de la pared, tuve que abrir la aplicación correspondiente para añadir el dispositivo.

En algunos sistemas actuales, incluso se puede utilizar un código QR para facilitar la configuración. Philips Hue, por ejemplo, permite configurar sus bombillos mediante códigos QR desde su aplicación. Una vez añadido, pude asignarle un nombre y asociarlo con una habitación.

Y ahí apareció una de las características más interesantes. Ya no tenía que pensar únicamente en “bombillo”. Podía pensar en “luz de la habitación”, “luz de la sala” o cualquier nombre que permitiera identificarla dentro del sistema.

¿Se puede controlar un bombillo inteligente desde el celular?

Sí. Es precisamente una de sus funciones más básicas. Dependiendo del modelo y del ecosistema, una aplicación puede permitir encender y apagar la luz, cambiar el brillo y, en determinados bombillos, modificar la temperatura de color o seleccionar diferentes colores.

Pero después de unos días descubrí que controlar la luz desde el celular no era necesariamente lo más interesante. De hecho, había situaciones en las que era más cómodo no sacar el celular.

¿Se puede controlar un bombillo inteligente con Alexa o Google Home?

Sí, siempre que el bombillo y el ecosistema sean compatibles. Algunos sistemas permiten integrar las luces con plataformas como Amazon Alexa, Google Home o Apple Home. Philips Hue, por ejemplo, ofrece integración con Alexa y Google Assistant y permite utilizar comandos de voz para encender, apagar, atenuar o cambiar determinadas características de sus luces.

En la práctica, eso significa que se puede decir algo como: “Enciende la luz de la habitación”. O: “Baja la intensidad de la luz”.

Lo importante es revisar la compatibilidad antes de comprar. No todos los bombillos inteligentes funcionan con todos los asistentes.

El momento en que entendí para qué sirve realmente

Una noche estaba a punto de acostarme y me di cuenta de que había dejado encendida la luz de otra habitación. Antes habría tenido que levantarme. Con el bombillo inteligente, simplemente podía apagarla desde el teléfono.

Es una función sencilla, pero después descubrí algo más interesante: las automatizaciones. En lugar de controlar la luz cada vez que quisiera utilizarla, podía establecer determinadas acciones para que ocurrieran automáticamente. Y ahí el concepto de “bombillo inteligente” comenzó a tener más sentido.

¿Un bombillo inteligente puede cambiar de color?

Algunos sí. Pero no todos los bombillos inteligentes son bombillos RGB. Esta diferencia es importante. Hay modelos que únicamente permiten encender, apagar y regular la intensidad. Otros permiten modificar la temperatura de color, pasando de una luz más cálida a una más fría. Y existen modelos que también permiten seleccionar diferentes colores.

Por eso, si alguien está buscando un bombillo inteligente que cambie de color, debe comprobar específicamente que el modelo tenga esa función. No basta con que en la caja aparezca la palabra “smart”.

¿Un bombillo inteligente gasta más energía?

Esta fue una de las preguntas que más me interesaba responder. La respuesta no debería reducirse a “sí” o “no”. El consumo depende del bombillo, de su potencia y de cuánto tiempo permanezca encendido.

El hecho de que una bombilla tenga conectividad inteligente no significa automáticamente que vaya a consumir una cantidad mucho mayor de electricidad durante su funcionamiento. Además, muchas de estas soluciones utilizan tecnología LED.

Lo que sí hay que tener presente es que algunas bombillas inteligentes permanecen conectadas para poder recibir determinadas órdenes, incluso cuando aparentemente están apagadas.

Por eso, si el objetivo principal es ahorrar energía, conviene revisar el consumo especificado por el fabricante y no asumir que cualquier bombillo inteligente será automáticamente más eficiente que cualquier bombillo convencional.

¿Qué pasa si se va el Wi-Fi?

Esta es una de las preguntas más importantes antes de comprar un bombillo inteligente. Y nuevamente, depende del sistema. Una bombilla que utiliza Wi-Fi puede perder determinadas funciones conectadas si la red deja de funcionar.

Los sistemas Bluetooth pueden seguir permitiendo determinadas funciones mediante una conexión directa con el teléfono. En sistemas con hub, algunas funciones pueden continuar dependiendo de cómo esté diseñada la solución.

Philips Hue, por ejemplo, diferencia claramente entre el control mediante Bluetooth y el sistema con Bridge, que ofrece funciones adicionales y conectividad para toda la vivienda. Por eso, antes de comprar conviene leer exactamente qué funciones siguen disponibles cuando no hay Internet.

¿Se puede seguir usando el interruptor de la pared?

Aquí aparece un detalle que puede causar confusión. Una bombilla inteligente necesita recibir energía para poder comunicarse. Si se apaga completamente desde el interruptor de la pared, deja de recibir electricidad.

En ese momento ya no podrá responder a una orden desde el celular o mediante un asistente de voz hasta que vuelva a recibir energía. Por eso, la forma de utilizar un bombillo inteligente puede requerir cambiar un pequeño hábito: el interruptor debe permanecer encendido si se quiere mantener el control inteligente de la bombilla.

Este punto es especialmente importante si varias personas utilizan la misma habitación y están acostumbradas a apagar la luz físicamente.

¿Vale la pena comprar un bombillo inteligente?

Después de utilizarlo durante varios días, entendí que la respuesta depende de lo que cada persona espere de él. Si únicamente se quiere encender y apagar una luz desde un interruptor, probablemente un bombillo convencional sea suficiente.

Pero si se quiere automatizar la iluminación, controlar las luces desde el celular, utilizar comandos de voz, modificar el brillo o crear diferentes ambientes, un bombillo inteligente puede convertirse en una herramienta bastante más útil.

Y no es necesario convertir toda la casa de una vez. Una forma sencilla de probarlos puede ser empezar con una sola habitación y descubrir qué funciones realmente se utilizan.

Después de la experiencia, esta sería mi lista para evitar una compra equivocada:

Tipo de conexión.

Revisar si funciona mediante Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, Matter u otra tecnología.

Compatibilidad.

Comprobar si funciona con Alexa, Google Home, Apple Home u otro sistema que ya se tenga.

Tipo de luz.

No todos permiten cambiar de color. Algunos solamente permiten regular la intensidad y otros también modificar la temperatura de color.

Casquillo o rosca.

Debe ser compatible con la lámpara donde se va a instalar.

Aplicación.

Conviene revisar qué funciones ofrece la aplicación del fabricante.

Automatizaciones.

Si este es uno de los motivos de compra, hay que comprobar qué automatizaciones admite realmente el modelo.

Necesidad de hub.

Algunos sistemas funcionan directamente desde el celular; otros requieren un concentrador para acceder a determinadas funciones.

Compatibilidad con Matter.

Puede ser relevante para quienes quieren integrar diferentes dispositivos de hogar inteligente.

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