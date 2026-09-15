Una mancha en una prenda puede aparecer en cuestión de segundos, pero conseguir que desaparezca por completo puede ser mucho más complicado. Café, grasa, maquillaje, vino, salsa y sudor son algunas de las sustancias que pueden terminar arruinando una camiseta, pantalón o incluso una prenda que acaba de comprarse.

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Aunque actuar rápidamente suele facilitar la eliminación de una mancha, también es importante utilizar un producto adecuado para el tipo de suciedad y tener en cuenta el material de la prenda.

En el mercado existen diferentes opciones diseñadas para tratar las manchas antes o durante el lavado. Estas son algunas de las alternativas que vale la pena conocer.

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1. Quitamanchas en spray

Los quitamanchas en spray son una alternativa práctica para tratar una zona específica de la ropa sin tener que lavar toda la prenda inmediatamente.

Son especialmente útiles cuando la mancha acaba de aparecer y se quiere hacer un tratamiento localizado.

Una de sus principales ventajas es que suelen ser fáciles de aplicar y permiten concentrar el producto directamente sobre la zona afectada.

Antes de utilizarlo, es recomendable revisar las instrucciones del fabricante y comprobar que sea adecuado para el tipo de tela.

2. Quitamanchas en polvo

Los productos quitamanchas en polvo pueden utilizarse como complemento del detergente durante el lavado.

Son una opción que puede resultar útil cuando se trata de prendas con suciedad acumulada o varias manchas.

Algunos productos están formulados para actuar sobre diferentes tipos de manchas, por lo que pueden ser una alternativa para quienes buscan tener un solo producto en casa para diferentes situaciones.

3. Jabón quitamanchas en barra

El tradicional jabón en barra para manchas continúa siendo una opción práctica, especialmente para tratar zonas pequeñas.

Puede utilizarse directamente sobre el área afectada y después proceder con el lavado habitual, siempre siguiendo las indicaciones del producto.

Es particularmente cómodo para cuellos, puños, manchas localizadas y prendas que necesitan un tratamiento previo al lavado.

4. Productos específicos para manchas de grasa

Las manchas de aceite y grasa pueden ser especialmente difíciles porque no siempre desaparecen con un lavado convencional.

Para este tipo de suciedad existen productos formulados específicamente para ayudar a eliminar residuos grasos.

Una recomendación importante es no aplicar calor sobre una mancha de grasa antes de haberla tratado, ya que el calor puede hacer que sea más difícil eliminarla.

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5. Quitamanchas para ropa blanca

Las prendas blancas pueden necesitar productos específicos que ayuden a eliminar manchas sin afectar el aspecto de la tela.

Existen fórmulas diseñadas para ropa blanca y para determinados tipos de manchas, aunque no todos los productos son adecuados para cualquier material.

Por eso es importante revisar la etiqueta de la prenda antes de utilizar productos blanqueadores o tratamientos intensivos.

6. Quitamanchas para ropa de color

Cuando se trata de prendas de colores, una de las principales preocupaciones es eliminar la mancha sin afectar el tono original de la ropa.

Por eso existen productos formulados específicamente para ropa de color.

Antes de utilizarlos, es recomendable comprobar las instrucciones y, si se trata de una prenda delicada o de un color que pueda desteñir, hacer primero una prueba en una zona poco visible.

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Tipo de mancha Producto que puede ayudar Grasa o aceite Quitamanchas específico para grasa Café o té Quitamanchas para manchas orgánicas Maquillaje Quitamanchas líquido o en spray Sudor Producto para manchas y olores Salsa Quitamanchas previo al lavado Suciedad general Quitamanchas en polvo Manchas localizadas Jabón quitamanchas en barra

La etiqueta del producto siempre debe ser la referencia principal, ya que la fórmula, el tipo de tela y la antigüedad de la mancha pueden cambiar el resultado.

¿Cómo quitar una mancha sin dañar la ropa?

Además de escoger un buen producto, la forma de aplicarlo puede marcar la diferencia.

1. Actúe lo antes posible.

Una mancha reciente suele ser más fácil de tratar que una que lleva varios días en la tela.

2. No frote con demasiada fuerza.

Hacerlo puede extender la mancha o deteriorar las fibras de algunas prendas.

3. Revise la etiqueta.

Antes de utilizar cualquier quitamanchas, compruebe las recomendaciones de lavado de la prenda.

4. Pruebe primero en una zona poco visible.

Esto es especialmente importante cuando se trata de prendas delicadas o de colores intensos.

5. Evite aplicar calor hasta comprobar que la mancha desapareció.

La secadora o la plancha pueden hacer que algunas manchas se fijen más a las fibras.

¿Cuál es el mejor quitamanchas?

No existe un único mejor producto para quitar manchas de la ropa, ya que la elección depende del tipo de suciedad, el color y el material de la prenda.

Para tener una opción versátil en casa, se puede elegir un quitamanchas para ropa de color o de uso general. Si se presentan manchas frecuentes de grasa, maquillaje o suciedad específica, puede ser más útil contar con un producto especializado.

En cualquier caso, actuar rápido y seguir las instrucciones del fabricante puede ser tan importante como el producto que se utilice.

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