Por: El Espectador

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Consumir las mismas comidas a diario, una práctica denominada “monotonía alimentaria”, es vista por muchos como una manera práctica de simplificar la rutina, facilitar el control del peso y evitar la llamada “fatiga de decisión” que provoca la constante planificación, compra y preparación de alimentos. Así lo exponen varias fuentes especializadas en nutrición citadas en el artículo, quienes, sin embargo, advierten sobre la importancia de mantener el equilibrio y la calidad de esos alimentos repetidos. Marion Nestlé, profesora emérita de Nutrición, estudios alimentarios y salud pública en la Universidad de Nueva York, señala que comer de manera repetitiva no implica necesariamente riesgos, siempre y cuando esos alimentos sean equilibrados y saludables.

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El equilibrio, según explican los expertos, significa que cada comida debe incluir proteínas, carbohidratos y grasas saludables, logrando así que sea “rica en nutrientes”, como subraya Julia Zumpano, dietista titulada de la Clínica Cleveland. Un desayuno basado todos los días en yogur o avena con fruta fresca es más saludable, por ejemplo, que otros habituales pero menos beneficiosos, como el tocino, huevos y papas fritas, de acuerdo con Donald Hensrud, profesor asociado de Nutrición y medicina preventiva en la Facultad de Medicina de la Clínica Mayo. En cambio, la repetición de carnes procesadas o panes blancos, según dichos expertos, puede relacionarse con mayores riesgos de enfermedades como el cáncer, problemas cardíacos y accidentes cerebrovasculares, además de aportar menor fibra.

En cuanto a las motivaciones, algunos simplemente encuentran más sencillo o preferible repetir menús. Otros lo hacen como estrategia para perder o controlar el peso. Un estudio de la Universidad de Drexel citado aquí sugiere que quienes comen lo mismo todos los días pierden más peso que quienes varían más su dieta. También influye el deseo de evitar la fatiga de tener que decidir y preparar los menús, algo especialmente agotador al planificar para otros, explica Zumpano.

No obstante, diversos expertos citados aconsejan incluir algo de variedad dentro de esa repetición, alternando frutas, verduras o los tipos de sándwiches para evitar deficiencias nutricionales y una exposición excesiva a ciertos compuestos potencialmente dañinos, como el mercurio en algunos pescados. Además, enfatizan que la salud debe ser prioritaria por encima de la variedad. En este sentido, Zumpano recomienda evitar repetir las tres comidas principales a diario, ya que el microbioma intestinal —el conjunto de microorganismos en el tracto digestivo— se beneficia de la diversidad alimentaria.

¿Cuáles son los riesgos de comer lo mismo todos los días según expertos en nutrición?

Expertos citados, como Julia Zumpano y Donald Hensrud, advierten que puede haber riesgos de carencias nutricionales cuando se repiten comidas basadas en productos ultraprocesados o altos en grasa, sal o azúcar. También puede haber un exceso de exposición a sustancias perjudiciales, como el mercurio presente en algunos pescados y nutrientes dañinos en altas cantidades, como sal o grasas saturadas. Por eso se recomienda mantener equilibrio y variedad dentro de la rutina alimentaria.

¿Qué significa la fatiga de decisión en la alimentación diaria?

La fatiga de decisión, mencionada por los expertos en el texto, es el agotamiento mental que se produce al tener que decidir constantemente qué comer, planificar menús y comprar ingredientes. Comer lo mismo todos los días puede ser un método para evitar este cansancio, aunque es ideal mantener cierto nivel de diversidad para cuidar la salud y el bienestar nutricional.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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