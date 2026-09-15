No siempre es necesario cambiar los muebles o hacer una gran remodelación para conseguir que una casa tenga una apariencia más sofisticada. En muchos casos, elegir bien los colores de las paredes, los muebles y los accesorios de decoración puede cambiar por completo la percepción de un espacio.

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Aunque los tonos que están de moda pueden variar, existen algunos colores que suelen asociarse con ambientes elegantes, tranquilos y atemporales.

La clave está no solamente en escoger un color bonito, sino en saber cómo combinarlo y cuánto utilizarlo.

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1. Blanco: un clásico que aporta amplitud

El blanco es uno de los colores más utilizados cuando se busca conseguir un espacio limpio, luminoso y elegante.

Además de combinar prácticamente con cualquier tono, puede ayudar a que una habitación se perciba más amplia y luminosa, especialmente cuando recibe buena luz natural.

Sin embargo, una casa completamente blanca puede sentirse fría si no se incorporan otros elementos. Para evitarlo, se puede combinar con madera, fibras naturales, beige, gris o pequeños detalles de color.

2. Beige: elegante y cálido

Si se quiere conseguir una apariencia sofisticada sin que el espacio se sienta demasiado frío, el beige es una de las opciones más fáciles de incorporar.

Funciona especialmente bien en salas, habitaciones y espacios donde se busca una sensación de calma.

Una combinación de beige + blanco + madera puede crear un ambiente elegante sin necesidad de utilizar demasiados elementos decorativos.

3. Gris: sofisticación sin exagerar

El gris puede darle una apariencia contemporánea a una vivienda, especialmente cuando se combina con tonos neutros.

Los grises claros funcionan bien en espacios pequeños porque mantienen la luminosidad, mientras que los tonos más oscuros pueden utilizarse para crear una pared de acento.

Una buena combinación es gris + blanco + negro, acompañada de madera o elementos metálicos para añadir calidez.

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4. Verde oliva: una alternativa diferente

El verde oliva se ha convertido en una opción interesante para quienes quieren salir de los neutros tradicionales sin perder una estética sofisticada.

Es un tono que puede funcionar especialmente bien en salas, estudios o habitaciones, sobre todo cuando se combina con beige, crema, madera o tonos dorados.

No es necesario pintar todas las paredes. Utilizarlo en una sola pared o incorporarlo mediante cojines, cortinas, cuadros o accesorios puede ser suficiente.

5. Azul oscuro: para espacios con personalidad

El azul marino o azul profundo puede aportar elegancia y profundidad a una habitación.

Es especialmente interesante como color de acento, por ejemplo, en una pared de la sala, un estudio o el dormitorio.

Para evitar que el espacio se vea demasiado oscuro, puede combinarse con blanco, crema, madera clara o detalles metálicos.

6. Terracota: calidez y personalidad

Los tonos terracota, arcilla y algunos marrones cálidos pueden hacer que un espacio se sienta más acogedor y sofisticado.

Funcionan especialmente bien cuando se combinan con materiales naturales como madera, lino, ratán o cerámica.

Una opción sencilla es utilizar el terracota en elementos decorativos, en lugar de convertirlo en el color principal de toda la habitación.

7. Negro: mejor como acento

Aunque puede parecer una elección arriesgada, el negro puede aportar mucha sofisticación cuando se utiliza correctamente.

En lugar de pintar una habitación completa de negro, una alternativa más sencilla es incorporarlo en lámparas, marcos, muebles, grifería, espejos o pequeños accesorios.

La combinación blanco + negro + madera es especialmente útil para conseguir un estilo moderno y elegante.

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¿Cómo combinar colores para que una casa se vea más elegante?

Elegir un buen color es solamente el primer paso. Una de las formas más sencillas de evitar que la decoración se vea saturada es utilizar una paleta de tres tonos:

Color principal: paredes o superficies grandes.

paredes o superficies grandes. Color secundario: muebles, cortinas o textiles.

muebles, cortinas o textiles. Color de acento: accesorios y objetos decorativos.

Por ejemplo, una sala podría utilizar beige como tono principal, blanco como secundario y negro en pequeños detalles.

Otra combinación podría ser blanco, madera y verde oliva.

La idea no es llenar el espacio de colores, sino conseguir que los diferentes elementos tengan cierta armonía visual.

¿Qué colores hacen que una casa se vea más cara?

No existe un color que por sí solo haga que una casa se vea “más cara”. Sin embargo, las paletas neutras y bien combinadas suelen asociarse con una estética más sofisticada.

Tonos como blanco, beige, crema, gris, verde oliva y azul oscuro pueden funcionar muy bien cuando se combinan con materiales como madera, piedra, vidrio o metal.

También es importante evitar mezclar demasiados colores fuertes en un mismo espacio. Una decoración sencilla y coherente suele transmitir más elegancia que una habitación llena de elementos diferentes.

Una recomendación sencilla

Si no se quiere pintar toda la casa, no es necesario hacerlo. Una manera económica de cambiar la apariencia de un espacio es empezar por una pared de acento, cojines, cortinas, alfombras, cuadros o pequeños objetos decorativos.

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