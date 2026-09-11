Hacer que una casa se vea moderna no significa necesariamente cambiar los muebles, tumbar paredes o hacer una remodelación completa. En muchos casos, pequeños detalles pueden cambiar por completo la apariencia de un espacio y darle una sensación más actual, ordenada y limpia.

Sigue a PULZO en Discover

Desde la iluminación hasta la forma de organizar los objetos, hay algunos elementos que pueden ayudar a conseguir ese efecto sin tener que transformar toda la vivienda.

1. Tener buena ilumicación en casa lo cambia todo

La iluminación es uno de los elementos que más influye en cómo se percibe una habitación.

Una casa puede tener muebles modernos, pero si está mal iluminada puede sentirse oscura o antigua. Por eso, una buena alternativa es combinar diferentes fuentes de luz en lugar de depender únicamente de una lámpara en el techo.

Lee También

Las lámparas de mesa, luces ambientales y lámparas de pie pueden ayudar a crear diferentes puntos de iluminación y hacer que los espacios se sientan más acogedores.

También es recomendable aprovechar al máximo la luz natural, evitando bloquear las ventanas con objetos o cortinas demasiado pesadas.

2. Menos objetos a la vista hacen que el espacio se vea más limpio

Uno de los principios más asociados con los espacios modernos es el orden visual.

No significa tener una casa completamente vacía, sino evitar que demasiados objetos compitan por llamar la atención.

Por ejemplo, mantener despejadas las superficies de mesas, repisas y muebles puede hacer que una habitación se vea inmediatamente más amplia y organizada.

Los organizadores, cajas decorativas y muebles con almacenamiento pueden ser útiles para guardar aquello que se necesita, pero que no necesariamente tiene que estar a la vista.

(Vea también: ¿Cómo organizar un baño pequeño para que se vea más grande? Estos trucos ayudan a aprovechar mejor el espacio)

3. Los colores neutros ayudan a crear una apariencia actual

Los tonos como blanco, beige, gris, crema y diferentes tonos de madera suelen funcionar bien cuando se busca una decoración moderna.

No es necesario pintar toda la casa. También se puede conseguir este efecto incorporando textiles, cojines, cortinas, alfombras o pequeños elementos decorativos en una misma gama de colores.

Una buena regla es elegir una base neutra y añadir algunos detalles que aporten personalidad.

4. Los textiles también pueden modernizar una habitación

Cambiar algunos textiles puede ser una de las formas más sencillas de actualizar un espacio sin comprar muebles nuevos.

Una alfombra, cojines, cortinas o ropa de cama con diseños sencillos pueden cambiar la apariencia de una habitación.

Para conseguir un estilo más contemporáneo, suelen funcionar mejor los diseños que no saturan visualmente el espacio y que combinan con los colores existentes.

5. Las plantas aportan vida a los apartamentos

Las plantas pueden convertirse en un elemento decorativo importante.

Una planta de buen tamaño en una esquina, algunas plantas pequeñas sobre una repisa o incluso una composición de varias macetas pueden aportar textura y sensación de frescura.

Si no se tiene tiempo para cuidar plantas naturales, también existen alternativas artificiales que pueden cumplir una función principalmente decorativa.

(Vea también: ¿Cómo cuidar los pies después de correr? Consejos para evitar ampollas, dolor y molestias)

6. Los espejos ayudan a que el apartamento se vea más grande

Los espejos no solamente sirven para decorar. Colocados estratégicamente pueden ayudar a reflejar la luz y generar una mayor sensación de amplitud.

En espacios pequeños, un espejo grande en una pared puede convertirse además en un elemento decorativo que atraiga la atención sin necesidad de llenar la habitación de objetos.

7. Cambiar los pequeños detalles puede hacer una gran diferencia

A veces, una casa se ve antigua no por sus muebles principales, sino por pequeños elementos que han quedado desactualizados.

Cambiar tiradores, lámparas, marcos, grifería o accesorios decorativos puede ser suficiente para renovar determinadas zonas.

La ventaja es que son modificaciones relativamente sencillas y permiten actualizar un espacio sin reemplazar todo lo que ya existe.

8. Organizar los cables también hace que la casa se vea moderna

Los cables visibles pueden generar una sensación de desorden incluso cuando el resto de la habitación está organizada.

Utilizar organizadores de cables, canaletas o cajas para ocultar extensiones ayuda a mantener más limpia la zona del escritorio, el televisor o los espacios donde se concentran dispositivos electrónicos.

Es un cambio pequeño, pero puede tener un efecto importante en el resultado final.

9. ¿Mezclar varios estilos en el apartamento está bien?

Una casa puede tener personalidad sin incorporar elementos decorativos completamente diferentes en cada habitación.

Para conseguir una apariencia más moderna, es recomendable mantener cierta coherencia entre colores, materiales y estilos.

Por ejemplo, si predominan los tonos de madera y colores neutros, incorporar demasiados colores, estampados y materiales diferentes puede hacer que el espacio se vea recargado.

¿Qué productos pueden ayudar a modernizar una casa?

No es necesario comprar todo de una vez. Algunos productos pueden utilizarse para resolver necesidades específicas y, al mismo tiempo, actualizar la apariencia de una habitación.

Entre las opciones que pueden incorporarse están las lámparas decorativas, organizadores de cables, cajas de almacenamiento, espejos, repisas, alfombras y accesorios decorativos.

La clave está en elegir productos que cumplan una función y que, además, combinen con el estilo general de la vivienda.

Modernizar una casa no significa empezar de cero

Conseguir una casa con una apariencia más moderna puede ser cuestión de ordenar, iluminar mejor y elegir cuidadosamente algunos elementos decorativos.

Antes de comprar muebles nuevos, vale la pena revisar qué objetos pueden retirarse, qué espacios necesitan más iluminación y cuáles pequeños detalles podrían actualizarse. Muchas veces, esos cambios son suficientes para conseguir una vivienda que se vea más limpia, actual y organizada sin necesidad de hacer una gran inversión.

* Pulzo.com se escribe con Z