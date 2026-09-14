Siempre he pensado que encontrar un regalo para mi novia debería ser fácil, pero hay fechas en las que la tarea se complica más de la cuenta. Y Amor y Amistad es una de ellas. Sobre todo cuando se trata de una mujer que tiene muy claro cómo cuidar su piel, su cabello y su rutina de belleza.

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Cada vez que pensaba en qué podía regalarle, descartaba las opciones de siempre. Perfume, ropa, chocolates… sentía que quería encontrar algo que realmente pudiera usar y que, además, tuviera que ver con una de las cosas que más disfruta: dedicarle tiempo a su cuidado personal.

Fue buscando ideas que encontré algunos productos de belleza que no había considerado y que me parecieron una alternativa diferente para sorprenderla. No son simplemente objetos decorativos que terminan guardados en un cajón, sino herramientas que puede incorporar a su rutina.

(Vea también: El significado de las flores más populares para regalar en Amor y amistad y cómo elegir el mejor detalle según cada ocasión)

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Exfoliador corporal para la ducha

El primero que encontré fue un exfoliador corporal eléctrico Pritech que tiene un precio de $ 31.000 aproximadamente. Me llamó la atención porque combina la limpieza y exfoliación de la piel con un formato eléctrico y recargable.

El dispositivo utiliza vibraciones para ayudar a retirar células muertas y residuos de la piel. Además, está diseñado para utilizarse durante la ducha gracias a su resistencia al agua.

Pensé que podía ser un buen regalo precisamente porque no es el típico producto de belleza que uno compra por obligación: puede convertirse en uno de esos accesorios que hacen que una rutina cotidiana, como bañarse, se sienta un poco más especial.

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Un accesorio pequeño para los vellos faciales

Después encontré un removedor de vello facial eléctrico y que tiene el mismo precio del anterior, $ 31.000 aproximadamente, pensado para eliminar el vello de zonas como el labio superior, las mejillas, el mentón y el cuello.

Este me pareció especialmente práctico porque tiene un tamaño compacto y está pensado para hacer retoques rápidamente, sin tener que convertir la depilación en todo un proceso.

Para alguien que suele estar pendiente de su apariencia y tiene una rutina de cuidado facial, es de esos accesorios que pueden terminar siendo útiles precisamente porque ocupan poco espacio y se pueden tener a mano para cuando se necesiten.

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Y para el cabello, un rizador que prácticamente hace el trabajo solo

El tercer producto fue el que más me llamó la atención: un rizador automático Bilitok de $ 86.400 aproximadamente.

A diferencia de un rizador tradicional, este dispositivo está diseñado para enrollar el cabello automáticamente y crear ondas o rizos con solo presionar un botón. Tiene diferentes temperaturas y temporizadores, además de rotación en dos direcciones para personalizar el resultado.

También cuenta con un barril cerámico de 1,2 pulgadas, pensado para crear diferentes tipos de rizos y ondas.

Este fue probablemente el que más me convenció como regalo porque, además de ser un producto para el cuidado y arreglo del cabello, tiene ese componente tecnológico que hace que se sienta diferente a regalar simplemente otro producto de belleza.

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Regalo del día de Amor y Amistad sin complicaciones

Después de darle tantas vueltas, creo que el problema estaba en que estaba buscando un regalo que simplemente se viera bonito, cuando en realidad podía buscar algo que tuviera relación con las cosas que a ella le gustan.

Si mi novia disfruta cuidar su piel, arreglar su cabello y dedicar tiempo a su rutina de belleza, estos productos me parecieron una forma diferente de sorprenderla en Amor y Amistad: son accesorios que puede utilizar en su día a día y que pueden complementar esos pequeños momentos que dedica a cuidarse.

¿Qué accesorio de belleza conviene regalar según el tipo de rutina de cuidado personal?

La respuesta depende del hábito de cuidado de quien recibe el regalo. Si su rutina está enfocada en la salud de la piel, el cepillo exfoliador Pritech, disponible en $ 30.000, es una elección acertada: su sistema de vibraciones y su resistencia al agua lo integran de forma natural al baño diario.

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Si, en cambio, el interés está en los pequeños retoques faciales rápidos y sin complicaciones, el quitapelo compacto es más conveniente por su portabilidad y facilidad de uso. Tiene un precio de $ 30.000.

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Para quien disfruta arreglarse el cabello y busca resultados vistosos sin mayor esfuerzo, el rizador automático Bilitok, con sus cuatro temperaturas y tres temporizadores, es la opción con más posibilidades de personalización entre las tres alternativas presentadas aquí. Además, solo tiene un precio de $ 86.400.

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