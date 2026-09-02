Con el paso de los años, los niveles de testosterona pueden disminuir y eso despierta dudas entre muchos hombres sobre cómo cuidar su salud. Cabe mencionar que esta hormona está relacionada con la masa muscular, la composición corporal, la producción de espermatozoides y el deseo sexual, entre otras funciones.

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Al respecto, el doctor Guillermo Romero, especialista en urología, sexología y salud sexual masculina, señala que ciertos hábitos vinculados con el ejercicio, el peso, la alimentación, el sueño y el estrés pueden favorecer la salud hormonal.

“Es muy importante lograr mantener los niveles de testosterona dentro del rango de la normalidad para obtener todos los beneficios de esta hormona”, explicó Romero.

El especialista recomienda tener en cuenta siete aspectos:

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Hacer ejercicio: el entrenamiento, especialmente el de fuerza y alta intensidad, puede favorecer la salud metabólica y hormonal, además de la circulación y la función sexual. Mantener un peso saludable: el exceso de grasa corporal está relacionado con niveles más bajos de testosterona, por lo que mantener un peso adecuado puede favorecer el equilibrio hormonal. Cuidar la alimentación: una dieta equilibrada que incluya proteínas, grasas saludables, frutas, verduras, pescado, aguacate y frutos secos aporta nutrientes importantes para el organismo. Dormir bien: descansar adecuadamente es fundamental para la salud hormonal. Dormir poco o tener un sueño deficiente puede afectar distintos procesos del cuerpo. Controlar el estrés: el estrés sostenido puede alterar el equilibrio hormonal y afectar el deseo sexual y el bienestar. La actividad física, el descanso y las técnicas de relajación pueden ayudar. Cuidar la vitamina D y el zinc: estos nutrientes participan en diferentes funciones del organismo. Los suplementos deben considerarse cuando existe una deficiencia o indicación médica. No confiar en productos “milagro”: numerosos suplementos prometen aumentar la testosterona o el deseo sexual, pero muchos tienen evidencia científica limitada. Por eso, recomienda consultar a un especialista antes de consumirlos.

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