Por: Caracol Televisión

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Érika Zapata, que contó cómo descubrió que su primer novio le fue infiel, reveló que padecía gigantomastia, una condición caracterizada por el crecimiento desproporcionado del busto que terminó afectando seriamente su postura física y su calidad de vida.

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La reportera de Noticias Caracol fue enfática al señalar que la intervención no obedeció a un tema estético: “No fue por vanidad, por lo que tú decías, sino que antes yo no me la había hecho porque me daba miedo”.

El peso excesivo comenzó a generarle severas repercusiones óseas y musculares en el torso: “Se me estaba desviando la columna, incluso tengo como ahí medio desviada la columna por eso. Entonces, cuando ya eso me empezó a repercutir dolor aquí en la espalda y todo esto, yo decidí hacerme esa cirugía”, agregó.

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¿Qué es la gigantomastia y cuáles son sus síntomas?

La gigantomastia es una condición caracterizada por un crecimiento excesivo, rápido y desproporcionado del tejido mamario. Este aumento puede provocar no solo cambios físicos en el tamaño de los senos, sino también dolor, lesiones en la piel y dificultades para realizar actividades cotidianas, de acuerdo con Cleveland Clinic.

El crecimiento exagerado de las mamas puede provocar diferentes síntomas. Entre los más frecuentes se encuentran:

Dolor en los senos, conocido médicamente como mastalgia.

Dolor en el cuello, los hombros y la espalda, relacionado con el peso y el tamaño de las mamas.

Problemas de postura.

Irritación, inflamación o lesiones en la piel, especialmente debajo de los senos.

Infecciones en los pliegues de la piel.

Marcas o hendiduras en los hombros producidas por las tiras del sostén.

Picazón e inflamación de la piel.

Disminución de la sensibilidad en los pezones.

Dificultad para caminar, correr o realizar actividad física cuando el aumento del volumen mamario es considerable.

Además de las molestias físicas, esta condición puede afectar la calidad de vida y generar consecuencias emocionales relacionadas con la imagen corporal, ansiedad o depresión.

¿Cómo fue la cirugía y la recuperación de Érika Zapata?

El procedimiento médico para corregir esta patología representó un enorme desafío físico y mental para la periodista. Zapata explicó las dimensiones de la intervención quirúrgica: “Eso es muy doloroso porque es una cirugía de más de 8 horas, porque es una reconstrucción totalmente… es una reconstrucción de cero, de cero”.

Pese al temor inicial al quirófano y al intenso proceso postoperatorio, la comunicadora aseguró que tomar la determinación transformó su bienestar integral: “Un día dije, ya no le voy a dar más largas a esto, y fue, me operé y me arreglé ese complejo y mejoró mi estado de salud… para mí fue un logro importante porque sí mejoró mi autoestima y de alguna manera me quité todos esos complejos”.

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