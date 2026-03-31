La formación médica en Colombia está atravesando un momento decisivo. Así quedó claro tras el III Congreso Mundial de Educación Médica ASCOFAME 2026, que reunió en Medellín a más de 830 expertos nacionales e internacionales para debatir el futuro del sector y poner sobre la mesa soluciones concretas.

Sigue a PULZO en Discover

Durante tres días, líderes académicos y del sistema de salud coincidieron en que ya no basta con identificar los problemas: el verdadero reto ahora es implementar cambios reales que impacten la calidad de la educación médica y las condiciones de quienes ejercen la profesión.

Uno de los temas que más peso tuvo en la agenda fue el bienestar del personal médico. Los expertos insistieron en que la salud mental debe dejar de ser un asunto secundario y convertirse en un eje central dentro de los programas de formación, teniendo en cuenta el desgaste que enfrentan los profesionales desde etapas tempranas.

Otro punto clave fue el papel de la inteligencia artificial. Según lo discutido en el congreso, su implementación no solo puede modernizar la enseñanza, sino también aliviar la carga administrativa que enfrentan los médicos, permitiéndoles enfocarse más en la atención de los pacientes.

Lee También

Además, se destacó el fortalecimiento de la simulación clínica como herramienta de aprendizaje, una estrategia que permitiría reducir errores médicos y mejorar la preparación de los estudiantes en escenarios reales sin poner en riesgo vidas.

“La discusión ya no es qué está mal, sino cómo lo solucionamos”, fue una de las conclusiones más repetidas durante el evento. En esa línea, voceros del sector señalaron que este tipo de espacios permiten recoger experiencias y propuestas que pueden traducirse en acciones concretas.

Lee También

El congreso también dejó sobre la mesa la necesidad de formar médicos con una visión más humana, incorporando habilidades emocionales, trabajo interdisciplinario y metodologías de enseñanza acordes con los cambios del sistema de salud.

Rechazo por declaraciones de minsalud sobre Kevin Acosta, niño con hemofilia que falleció

La tragedia de Kevin Acosta reabre el debate sobre el suministro de medicamentos en Colombia. El niño de 7 años murió esperando su tratamiento y las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, causaron repudio.