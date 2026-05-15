Lina Cáceres, CEO de Latin World Digital y vicepresidenta del Departamento Digital de Desarrollo de Artistas de Latin World Entertainment, pasó por ‘Leer es bacano’, donde presentó su libro ‘La economía de las comunidades’, una obra en la que analiza cómo cambió el negocio digital y por qué hoy el verdadero valor ya no está únicamente en tener seguidores, sino en construir comunidades capaces de sostener proyectos, marcas y empresas.

Sigue a PULZO en Discover

Durante la conversación, Lina explicó que por años las redes sociales llevaron a pensar que el éxito digital dependía exclusivamente del número de seguidores o de las visualizaciones. Sin embargo, aseguró que el panorama cambió y que ahora el valor está en la relación que un creador logra construir con las personas que lo siguen. “Tu comunidad es tu mayor capital”, afirmó, retomando una de las frases centrales de su libro.

(Vea también: “Yo no vivo de vacaciones’: Christian Byfield cuenta la verdad de su vida nómada)

Lee También

Uno de los puntos más interesantes de la charla llegó cuando habló sobre la dependencia que existe frente a plataformas como Instagram, TikTok o YouTube. Aunque reconoció la importancia de estas herramientas para crecer y tener visibilidad, explicó que no pueden convertirse en el único activo de un creador. “Las redes son mansiones prestadas”, dijo, haciendo referencia a que las audiencias realmente sólidas son aquellas que logran trasladarse a espacios propios, como bases de datos, newsletters, grupos privados o comunidades directas.

La entrevista también profundizó en una realidad que suele pasar desapercibida: millones de personas quieren vivir de crear contenido, pero muy pocas realmente lo consiguen. Lina mencionó que actualmente existen más de 66 millones de creadores de contenido en el mundo, pero solo el 3 % logra vivir de eso. Según explicó, quienes sí alcanzan ese nivel suelen compartir varias características: constancia, disciplina, visión de negocio y capacidad de adaptación. “No es solo una tarea”, comentó al referirse al trabajo detrás de la creación de contenido, que hoy exige habilidades de estrategia, análisis, edición, comunicación y reinvención permanente.

Otro de los temas centrales fue la inteligencia artificial y su impacto en la Economía de Creadores. Cáceres aseguró que la IA debe entenderse como una herramienta para optimizar procesos y liberar tiempo creativo, más que como una amenaza. En su visión, la tecnología puede ayudar a automatizar tareas repetitivas, pero el diferencial seguirá estando en la autenticidad, la creatividad y la conexión humana que un creador logre construir con su comunidad.

A lo largo de la conversación, Lina también insistió en la importancia de encontrar un nicho claro y entender que no todo se trata de viralidad. Para ella, un creador puede tener millones de vistas y aun así no construir un negocio sostenible si no existe una comunidad detrás que interactúe, permanezca y confíe en el proyecto.

La charla hizo parte de ‘Leer es bacano’, el espacio de entrevistas de Pulzo liderado por Juan Sebastián Quintero, donde autores, periodistas y creadores conversan sobre libros, ideas y cultura digital.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.