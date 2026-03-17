La periodista Paula Bolívar pasó por ‘Leer es bacano’ para hablar de ‘El desastre de los decentes’, el libro en el que reconstruye el escándalo de corrupción que sacudió a la UNGRD (Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres).

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ‘El cielo está vacío’, la nueva novela de Sara Jaramillo, explora el juego de deseo y poder en las relaciones)

La investigación nació de una serie de reportajes publicados originalmente en W Radio y que terminaron revelando uno de los mayores escándalos políticos recientes en Colombia. El caso comenzó a tomar forma con la compra irregular de 40 carrotanques destinados a llevar agua a comunidades de La Guajira, pero que en realidad escondían un entramado de sobrecostos, contratos manipulados y desvío de recursos públicos.

Lee También

Según explicó Bolívar, detrás de esos contratos se ocultaba un sistema mucho más amplio de corrupción que involucraba el uso de recursos de emergencia para comprar apoyos políticos. De acuerdo con las investigaciones conocidas hasta ahora, el esquema habría movido cerca de 1,4 billones de pesos.

El libro reconstruye cómo se fue armando ese rompecabezas: desde los primeros indicios en los contratos hasta las versiones entregadas por los protagonistas del caso, entre ellos el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, y su entonces subdirector, Sneyder Pinilla.

Además, la periodista aseguró que ‘El desastre de los decentes’ está pensado precisamente para que cualquier lector pueda entender un caso que, por momentos, parece demasiado complejo. Según explicó, el libro fue escrito con una narrativa clara y dinámica, porque “es fácil de leer, tiene los detalles necesarios y está pensado como un thriller policiaco”, una decisión que buscaba acercar esta investigación periodística a un público más amplio sin perder el rigor de los hechos que reconstruye.

La publicación funciona como una crónica periodística que reconstruye paso a paso cómo se destapó el caso, quiénes participaron en él y qué consecuencias ha tenido hasta ahora.

Durante la conversación, Bolívar también habló sobre el proceso de investigación, las dificultades para seguir las pistas del caso y la presión que implica investigar redes de corrupción que involucran a actores políticos y funcionarios de alto nivel.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.