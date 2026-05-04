Ana Isabel Santa María presentó su primer libro, ‘Lo innombrable’, una obra centrada en el miedo, el silencio y la dificultad de poner en palabras aquello que más pesa. La autora, conocida en redes como @Yogaalalma y por su podcast ‘Abierta Mente’, mostró cómo su recorrido en el mundo del bienestar se traduce ahora en una apuesta literaria profundamente personal.

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El punto de partida del libro es claro: hay experiencias, emociones y verdades que se sienten, pero que cuesta nombrar. Desde ahí, Santa María construye historias atravesadas por el dolor, la identidad y los procesos de transformación. Como ella misma lo describe, el libro nace de un momento de cambio, de un “nuevo comienzo que asusta de verdad”, una idea que resume el tono honesto con el que está escrito.

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La escritora reconoció que escribir ‘Lo innombrable’ fue un ejercicio de exposición y valentía. “Lo que más asusta es precisamente lo que más vale la pena hacer”, afirmó, dejando en el aire una de las ideas centrales de su libro: enfrentarse a lo que incomoda puede ser el primer paso para transformarlo.

Durante la entrevista, la autora también habló del lugar que ocupa la lectura en su vida. “Leer es bacano porque te abre la puerta a mundos que no sabías que existían”, dijo, conectando directamente con el espíritu del espacio. Para ella, tanto la lectura como el yoga y el podcast son formas distintas de escuchar a otros, pero sobre todo a uno mismo. El libro fue presentado en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (Filbo) 2026.

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Esta entrevista hace parte de ‘Leer es bacano’, un espacio que busca acercar la lectura a nuevas audiencias y mostrar que los libros no son lejanos ni complejos, sino herramientas para entender el mundo y a uno mismo. En ese sentido, ‘Lo innombrable’ se presenta como un libro que no solo se lee, sino que también interpela y acompaña.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.