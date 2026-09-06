¿Es de los que no soportan ver la cocina llena de platos mientras preparan la comida? Este hábito podría tener una explicación psicológica que va mucho más allá de la simple obsesión por mantener todo limpio y ordenado.

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Lavar los utensilios mientras se cocina puede funcionar como una estrategia para organizar tanto el espacio como la mente. Al reducir el desorden visual, la persona disminuye la cantidad de estímulos que debe procesar mientras se concentra en preparar los alimentos.

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Qué dice la psicología de las personas que lavan los platos mientras cocinan

Investigaciones citadas de la Universidad Estatal de Florida y Springer Nature relacionan el caos doméstico con mayores niveles de cortisol, una hormona vinculada con la respuesta del organismo ante el estrés. Por eso, mantener la cocina despejada podría favorecer una sensación de tranquilidad.

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Además, quienes tienen este comportamiento suelen resolver pequeñas tareas antes de que se acumulen. En lugar de dejar todos los platos para después de comer, aprovechan los tiempos de espera, como los minutos que tarda el horno, para avanzar con la limpieza.

Esta costumbre también puede estar relacionada con la anticipación y la responsabilidad. La persona acepta una pequeña incomodidad en el momento para evitar una tarea más pesada después. Esa sensación de completar pendientes puede aportar una pequeña dosis de satisfacción.

Sin embargo, existe una diferencia importante entre tener un hábito práctico y sentir una necesidad rígida de limpiar. Cuando el desorden provoca ansiedad intensa o la persona no puede continuar cocinando hasta dejar todo impecable, la conducta podría convertirse en una fuente adicional de malestar.

Así mismo, la psicóloga Leticia Martín Enjuto, considera que esta rutina puede convertir la cocina en un espacio seguro y armonioso mientras no se transforme en una exigencia obsesiva.

Finalmente, distribuir las labores domésticas en pequeños momentos puede hacerlas menos agotadoras. Así, lavar un plato mientras se cocina no necesariamente habla de alguien excesivamente ordenado: también puede reflejar una forma de administrar el tiempo, reducir pendientes y buscar mayor bienestar en casa.

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