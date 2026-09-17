Por: El Espectador

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Un sorprendente hallazgo tuvo lugar gracias al trabajo de investigadoras de la Universidad de California, Estados Unidos, quienes lograron identificar varias especies de insectos australianos completamente nuevas para la ciencia. Este descubrimiento fue publicado en la revista ‘Insect Systematics & Evolution’. Lo destacable de este hallazgo es que el nuevo género de chinches fue bautizado Swiftiephylus en honor a la reconocida cantante Taylor Swift. Las científicas señalaron en su artículo la razón detrás del nombre, indicando que quisieron reconocer "su talento deslumbrante, sus letras conmovedoras y la alegría y el consuelo que ha brindado a muchos".

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Este nuevo género está compuesto por cuatro especies que también acaban de ser descritas por las autoras: Swiftiephylus intrepidus, Swiftiephylus amator, Swiftiephylus taylorae y Swiftiephylus poetorum. Cada una presenta sutiles diferencias en su coloración y longitud, sin embargo, las autoras confirmaron que pertenecen al mismo género tomando en cuenta características como sus tonos amarillos con manchas rojas y notables variaciones en su aparato reproductor, especialmente en estructuras denominadas espinas apicales (proyecciones localizadas en la parte final de ciertos órganos reproductivos en los insectos).

La historia de este descubrimiento data de más de dos décadas atrás, cuando la entomóloga Christiane Weirauch, científica dedicada al estudio de insectos, comenzó a recolectar chinches para estudiar su diversidad. En este proceso se sumó también la entomóloga Sarah Schroeder. Juntas, dirigieron su atención hacia los insectos fitófagos, aquellos que se alimentan principalmente de flores, hallados en los árboles denominados casuarinas en Australia.

El homenaje a Taylor Swift también se reflejó en los nombres elegidos para las especies. Por ejemplo, S. taylorae hace relación directa con la cantante; S. intrepidus significa ‘valiente’ y remite al álbum ‘Fearless’ (2008); S. poetorum se inspira en el álbum ‘The Tortured Poets Department’ (2024), mientras que S. amator deriva del álbum ‘Lover’ (2019). Desde una perspectiva personal, Schroeder afirmó para Science News: “He sido fan de Taylor Swift toda mi vida”; para ella, nombrar estas especies fue una manera genuina de retribuir la influencia de la artista en su vida.

Adicionalmente, las investigadoras también identificaron otros géneros nuevos como Umbraphylus, Casuaphylus, Luxiphylus y Pseudophytocoris. Todos comparten la característica de encontrarse principalmente en árboles de casuarina y, según indica el estudio, habrían desarrollado sus colores y patrones gracias a la evolución para camuflarse entre las flores de estas plantas.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué el género Swiftiephylus fue nombrado en honor a Taylor Swift?

De acuerdo con el artículo publicado en la revista ‘Insect Systematics & Evolution’, las científicas quisieron rendir homenaje a Taylor Swift por “su talento deslumbrante, sus letras conmovedoras y la alegría y el consuelo que ha brindado a muchos”. La propia Sarah Schroeder, coautora de la investigación, afirmó que la música de Taylor Swift ha sido significativa en su vida y que el acto de nombrar estas especies fue una forma de reconocer ese impacto personal y cultural.

¿Qué características presentan las especies del género Swiftiephylus recién descubiertas?

Según el estudio realizado por el equipo de la Universidad de California, las cuatro especies de Swiftiephylus identificadas comparten características como colores amarillos con manchas rojas y diferencias importantes en su aparato reproductor, particularmente en las espinas apicales. Además, los nombres de cada especie hacen referencia tanto a la obra como a la figura de Taylor Swift, demostrando la inspiración personal y profesional de las investigadoras.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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