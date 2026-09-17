Durante mucho tiempo tuve claro que, si quería mejorar el audio del televisor, necesitaba comprar algún tipo de equipo externo. Lo que no tenía tan claro era cuál: una barra de sonido o un equipo de sonido con parlantes independientes.

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Sobre el papel, las dos opciones prometen algo parecido: conseguir un sonido más potente, claro y envolvente que el que ofrecen los parlantes integrados de un televisor. Sin embargo, al ponerlas frente a frente, las diferencias aparecen rápidamente.

La primera sorpresa está en algo que no tiene que ver directamente con la calidad del audio: la instalación.

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Una barra de sonido puede ponerse debajo del televisor, conectarse mediante HDMI ARC o eARC —dependiendo del modelo— y quedar prácticamente lista para funcionar. Algunos modelos también incluyen ‘subwoofer’ independiente y otros permiten añadir parlantes traseros para ampliar el sistema.

Samsung, por ejemplo, explica que existen barras de un solo cuerpo, modelos con ‘subwoofer’ separado y configuraciones que incorporan altavoces posteriores.

Un equipo de sonido tradicional, en cambio, necesita distribuir sus parlantes en el espacio. Esa diferencia termina siendo importante porque no se trata solamente de cuánto volumen puede producir cada sistema, sino de desde dónde llega el sonido.

Barra de sonido vs. equipo de sonido: ¿qué cambia realmente?

Una barra de sonido concentra varios altavoces dentro de una estructura alargada que normalmente se instala debajo o cerca del televisor. Su objetivo es ampliar el escenario sonoro sin llenar la habitación de parlantes y cables.

Los modelos más sencillos pueden funcionar como sistemas 2.0 o 2.1, mientras que otros utilizan configuraciones como 3.1, 5.1 o 5.1.2. El primer número corresponde a los canales principales, el segundo al ‘subwoofer’ y, cuando aparece un tercer número, se refiere a canales de altura.

Por ejemplo, una barra 5.1.2 busca reproducir cinco canales principales, un canal de graves y dos canales de altura. Algunas utilizan altavoces orientados hacia arriba para intentar crear efectos de sonido que parecen venir desde una posición superior.

El equipo de sonido parte de una idea diferente: separar físicamente los altavoces.

En un sistema estéreo convencional, por ejemplo, hay un parlante izquierdo y otro derecho. Al aumentar la cantidad de componentes pueden aparecer un canal central, altavoces traseros y un ‘subwoofer’.

Eso produce una diferencia que se nota especialmente cuando se escucha música o cuando se reproduce contenido diseñado para sonido multicanal.

La primera diferencia que se nota: el espacio

La barra de sonido ganó la primera batalla casi de inmediato: ocupa muchísimo menos espacio.

Para alguien que tiene un televisor sobre un mueble, una barra puede ser una solución bastante práctica. No hace falta buscar un lugar para dos parlantes grandes a cada lado de la pantalla ni instalar varios altavoces alrededor del sofá.

Además, muchos modelos están diseñados específicamente para funcionar con televisores y ofrecen conexiones como HDMI ARC/eARC, óptica y Bluetooth, aunque las opciones dependen del modelo.

Un equipo de sonido requiere más planificación.

Los parlantes deben ubicarse de manera que exista una separación adecuada entre ellos. Si se trata de un sistema de cine en casa, también hay que pensar dónde poner los altavoces traseros y el ‘subwoofer’.

Por eso, la diferencia entre barra de sonido y equipo de sonido no está solamente en el audio. También está en cuánto espacio se tiene disponible y qué tan dispuesto está el usuario a montar una instalación más compleja.

En películas y series, la barra de sonido tiene una ventaja muy clara

Al reproducir películas y series, una de las cosas que más se agradece de una buena barra de sonido es la claridad de las voces.

El canal central tiene un papel particularmente importante en este tipo de contenidos, porque buena parte de los diálogos se mezcla para ese canal en sistemas multicanal.

Eso significa que una barra de sonido no necesariamente necesita tener una potencia gigantesca para representar una mejora frente al televisor.

De hecho, uno de los cambios más evidentes al pasar de los parlantes integrados del TV a una barra es que las voces pueden sentirse más definidas, mientras que los efectos y la música adquieren mayor presencia.

Pero hay un matiz importante: no todas las barras de sonido son iguales.

Una barra económica de un solo cuerpo no debe compararse automáticamente con una barra ‘premium’ acompañada de ‘subwoofer’ y parlantes traseros. De hecho, Samsung clasifica las barras precisamente en configuraciones que van desde un solo dispositivo hasta sistemas con subwoofer y altavoces posteriores.

¿Y qué pasa con un equipo de sonido?

Aquí es donde los parlantes independientes comienzan a mostrar una de sus principales ventajas.

Al estar físicamente separados, los canales pueden ocupar diferentes posiciones dentro de la habitación. El sonido izquierdo llega desde un punto y el derecho desde otro; en un sistema de cine en casa, los canales adicionales pueden ubicarse detrás o alrededor del espectador.

El resultado puede ser una sensación espacial más evidente.

No significa que una barra de sonido sea incapaz de producir sonido envolvente. Actualmente existen barras que utilizan procesamiento digital, múltiples altavoces internos, tecnologías como Dolby Atmos y, en algunos casos, parlantes adicionales.

El problema es que una cosa es simular o recrear espacialidad desde una barra y otra es tener altavoces físicamente ubicados en diferentes posiciones.

Para escuchar música, la diferencia se vuelve todavía más interesante:

Aquí no hay una respuesta universal porque depende mucho del tipo de usuario. Si la prioridad es poner música ocasionalmente desde el celular, escuchar listas de reproducción mientras se trabaja o ambientar la casa, una buena barra de sonido puede ser suficiente.

Muchas incluyen Bluetooth, Wi-Fi u otras opciones de reproducción inalámbrica, aunque las conexiones disponibles cambian entre modelos.

Pero cuando la música es uno de los usos principales, un sistema con parlantes estéreo independientes tiene una ventaja importante: la separación física entre los canales izquierdo y derecho.

En una canción, esa separación puede ayudar a construir una escena estéreo más amplia y a distinguir mejor la posición de determinados instrumentos. Un equipo de sonido, además, puede ofrecer más posibilidades de actualización. Dependiendo del sistema, se pueden cambiar parlantes, añadir un subwoofer o incorporar otros componentes.

Una barra también puede crecer en algunos casos. Hay fabricantes que permiten agregar ‘subwoofer’ y altavoces traseros posteriormente, pero esto depende de la compatibilidad con cada sistema.

Por eso, antes de comprar conviene mirar no solo qué incluye el equipo actualmente, sino qué posibilidades ofrece para el futuro.

Entonces, ¿qué es mejor: una barra de sonido o un equipo de sonido?

Después de poner las dos alternativas frente a frente, la respuesta depende principalmente de para qué se quiere utilizar el sistema.

Una barra de sonido tiene sentido si:

Se quiere mejorar el sonido del televisor sin ocupar demasiado espacio.

Se busca una instalación sencilla.

El principal uso serán películas, series, deportes y televisión.

Se quieren escuchar mejor los diálogos.

No se quieren varios parlantes repartidos por la habitación.

Se busca una solución más discreta.

Se quiere utilizar Bluetooth u otras funciones inalámbricas dependiendo del modelo.

Se quiere la posibilidad de añadir un subwoofer o altavoces traseros en determinados sistemas.

Un equipo de sonido puede ser más apropiado si:

La música es uno de los usos principales.

Se quiere una separación estéreo física entre los parlantes.

Hay espacio suficiente para colocar los altavoces.

Se busca mayor posibilidad de personalización.

Se quiere construir un sistema que pueda crecer con el tiempo.

Se desea una experiencia de cine en casa basada en varios altavoces físicos.

No representa un problema tener más cables y componentes en la habitación.

¿Vale la pena comprar una barra de sonido para el televisor?

En muchos casos, sí puede tener sentido, especialmente si el principal problema es que el sonido del televisor resulta débil o los diálogos son difíciles de entender. Pero hay que evitar pensar que cualquier barra de sonido será automáticamente mejor que cualquier equipo de sonido.

El mercado tiene barras sencillas y sistemas muy sofisticados. Algunas incorporan subwoofer; otras incluyen parlantes traseros; algunas utilizan tecnologías de sonido envolvente y otras están diseñadas principalmente para mejorar las voces y el volumen.

También ocurre al revés: un equipo de sonido básico no necesariamente va a ofrecer una experiencia superior a una buena barra de sonido. La comparación correcta no debería ser únicamente “barra de sonido vs. equipo de sonido”, sino también qué modelo, qué habitación y para qué uso.

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