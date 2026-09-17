Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

Un reciente hallazgo científico ha captado la atención de la comunidad astronómica: un nuevo cráter de impacto, con un diámetro de 222 metros, fue descubierto en la superficie de la Luna. Este fenómeno, registrado como el mayor de formación reciente identificable actualmente en el sistema solar, fue reportado y descrito en la revista ‘Science Advances’. El investigador Robert Wagner detectó el evento durante la revisión de imágenes obtenidas por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO, por sus siglas en inglés) de la NASA, una nave que lleva 17 años en misión observando y cartografiando la superficie lunar.

Sigue a PULZO en Discover

El equipo científico identificó una mancha brillante rodeada de un círculo oscuro en las imágenes comparativas, lo cual sugería que el material superficial había sido removido abruptamente. Al profundizar en el análisis visual, se determinó que este cráter se habría formado entre el 11 de abril y el 22 de mayo de 2024, producto del impacto de un asteroide cuyo tamaño equivalía al de un edificio de entre tres y seis plantas.

Los autores del estudio subrayan la rareza de este tipo de sucesos y afirman: “Se trata del cráter de impacto contemporáneo más grande hallado en el sistema solar y, según los modelos actuales, un fenómeno que ocurre una vez cada 132 años”. Además, destacan que estas imágenes exponen una compleja geología en la zona y aportan datos valiosos para actualizar los modelos existentes sobre la dinámica de formación de cráteres, además de documentar cambios generalizados en la superficie lunar. Por su importancia, a este nuevo cráter se le denominó oficialmente “McGetchin”, en honor al científico lunar Tom McGetchin.

El LRO, durante sus años de funcionamiento, ha registrado más de 1.000 cráteres de impacto asociados a colisiones con cuerpos celestes y más de 100.000 alteraciones menores en la superficie lunar. Según la NASA, la ausencia de atmósfera en la Luna permite que las rocas espaciales impacten con facilidad; mientras la gran mayoría de los impactos son pequeños, algunos, como el que formó McGetchin, son extremadamente infrecuentes.

Para identificar nuevos cráteres, los investigadores comparan imágenes tomadas en distintos momentos y verifican cambios térmicos con instrumentos del LRO. El reciente impacto dejó una “zona fría” alrededor del cráter, según indica la NASA, ya que el regolito —la capa superficial de polvo y fragmentos lunares— removido retiene menos calor. Esta alteración física puede influir, incluso, en la operación de los vehículos robotizados que exploran la Luna.

Según cálculos de la agencia, cada año se producen en la Luna alrededor de 140 cráteres nuevos de esta magnitud, aunque la mayoría son tan pequeños que pasan desapercibidos en las imágenes orbitales. El descubrimiento del cráter McGetchin representa una oportunidad invaluable para comprender mejor la evolución de la superficie lunar.

¿Cómo se detectan los recientes cráteres de impacto en la Luna según la NASA?

La NASA explica que los recientes cráteres lunares son detectados al comparar imágenes captadas en diferentes momentos por el Orbitador de Reconocimiento Lunar (LRO). Si se observa una alteración en la superficie, se utiliza confirmación térmica: el regolito removido por el impacto muestra menor capacidad para retener calor, evidenciando la formación de un nuevo cráter.

¿Qué importancia tiene el regolito lunar en los estudios sobre colisiones de la superficie?

El regolito lunar, definido como la capa de polvo y fragmentos rocosos que recubre la superficie, es crucial para los estudios sobre impactos. Su densidad y capacidad para retener calor cambian tras una colisión, lo cual permite a los científicos analizar alteraciones térmicas para comprender la dinámica de los impactos y su influencia en las futuras misiones sobre la Luna.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de tecnología hoy aquí.