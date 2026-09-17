El mal olor de la nevera puede aparecer incluso cuando el electrodoméstico parece estar limpio. Un alimento olvidado, un recipiente mal cerrado, líquidos derramados o la acumulación de residuos pueden ser suficientes para que aparezca un olor desagradable que termina impregnando otros alimentos.

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La solución no consiste simplemente en poner un ambientador dentro del refrigerador. Para quitar el mal olor de la nevera, primero es necesario encontrar su origen, limpiar correctamente las superficies y después utilizar algunos métodos que pueden ayudar a absorber los olores que permanecen.

¿Cómo quitar el mal olor de la nevera?

La forma más efectiva de empezar es vaciar la nevera, identificar de dónde viene el olor y limpiar las superficies interiores.

Puede seguir estos pasos:

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1. Saque todos los alimentos

Retire los alimentos y revise sus fechas de vencimiento y estado.

Preste especial atención a frutas, verduras, carnes, lácteos y recipientes que lleven varios días abiertos. Si algún alimento tiene un olor extraño, está deteriorado o presenta señales de descomposición, lo recomendable es desecharlo.

Aproveche también para revisar los recipientes que puedan tener líquidos derramados o restos de comida en la parte inferior.

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2. Retire los cajones y repisas

Saque las piezas desmontables de la nevera y lávelas con agua tibia y jabón para platos.

Si tienen restos de comida pegados, puede dejarlas en remojo durante unos minutos antes de limpiarlas con una esponja suave.

Antes de volver a colocarlas, asegúrese de que estén completamente secas.

3. Limpie las paredes interiores

Para limpiar el interior puede utilizar un paño o una esponja suave con agua y jabón.

También puede preparar una solución de bicarbonato de sodio y agua para ayudar a limpiar y neutralizar algunos olores. Una mezcla suave es suficiente; no es necesario utilizar grandes cantidades.

Limpie especialmente las esquinas, las uniones y las zonas donde puedan haberse acumulado líquidos.

4. Revise las juntas de la puerta

Las juntas de goma de la puerta pueden acumular restos de comida y suciedad.

Pase un paño húmedo por toda la superficie, prestando atención a los pliegues. Después, séquela bien.

5. No olvide la parte inferior

Si el olor continúa después de limpiar las repisas y paredes, revise zonas menos visibles.

Dependiendo del modelo, puede haber espacios en los que se acumulen líquidos o residuos. Consulte el manual del fabricante antes de retirar cualquier pieza o intentar acceder a zonas internas del electrodoméstico.

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¿Qué poner en la nevera para quitar el mal olor?

Una vez que la nevera está limpia, existen algunos productos que pueden absorber o reducir los olores.

Bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio es uno de los métodos caseros más conocidos para controlar los olores del refrigerador.

Puede colocar una pequeña cantidad en un recipiente abierto dentro de la nevera. La idea es que permanezca allí para ayudar a absorber determinados olores.

No es necesario ponerlo directamente sobre las repisas ni mezclarlo con otros productos de limpieza.

Carbón activado

El carbón activado también puede utilizarse como absorbente de olores.

Existen productos diseñados específicamente para refrigeradores que contienen carbón activado y pueden permanecer dentro del electrodoméstico durante periodos prolongados, siguiendo las instrucciones del fabricante.

Café

Los posos o granos de café se utilizan popularmente como remedio casero para ayudar a controlar olores. Sin embargo, pueden aportar su propio aroma y no solucionan el origen del problema.

Por eso, si se utiliza este método, debe considerarse únicamente como un complemento después de haber limpiado la nevera.

¿El vinagre sirve para quitar el mal olor de la nevera?

El vinagre blanco puede utilizarse diluido en agua para limpiar determinadas superficies, pero no es necesario mezclarlo con otros productos de limpieza.

Si decide utilizarlo, es importante no combinarlo con productos que contengan cloro, ya que esa mezcla puede producir gases peligrosos.

Además, después de limpiar conviene pasar un paño húmedo y dejar que las superficies se sequen adecuadamente.

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¿Por qué la nevera huele mal aunque esté limpia?

Si ya limpió la nevera y el olor continúa, puede existir una fuente que no sea evidente.

Algunas posibilidades son:

Un alimento deteriorado que todavía está dentro del refrigerador.

Líquidos derramados en un lugar difícil de ver.

Restos de comida en cajones o juntas.

Un recipiente que no está bien cerrado.

Un drenaje obstruido, dependiendo del modelo.

Una bandeja o zona exterior que necesita limpieza.

Problemas relacionados con el funcionamiento del electrodoméstico.

En estos casos, conviene consultar el manual de la nevera para identificar las zonas que el fabricante recomienda limpiar y, si el olor persiste o está acompañado de otros problemas, solicitar una revisión técnica.

¿Cómo evitar que la nevera vuelva a oler mal?

Una vez eliminado el olor, mantener algunos hábitos puede ayudar a evitar que vuelva a aparecer.

Guarde los alimentos en recipientes bien cerrados. Esto evita que los aromas de diferentes preparaciones se mezclen.

Limpie los derrames inmediatamente. Un poco de líquido que queda en una repisa puede terminar generando un olor desagradable.

Revise periódicamente los alimentos. No espere a que un producto esté completamente deteriorado para retirarlo.

No sobrecargue la nevera. Mantener cierta organización facilita la circulación del aire y permite encontrar rápidamente los alimentos.

Limpie regularmente las repisas y cajones. No espere a que aparezca un olor para hacer una limpieza profunda.

Mantenga limpia la goma de la puerta. Es una zona que puede acumular suciedad sin que sea evidente a simple vista.

¿Se puede poner un ambientador dentro de la nevera?

No es recomendable introducir cualquier ambientador convencional dentro del refrigerador.

Los productos diseñados específicamente para neveras, como algunos absorbentes de olores, deben utilizarse siguiendo las indicaciones del fabricante. No conviene colocar productos perfumados junto a los alimentos si no están diseñados para ese uso.

Además, un ambientador puede disimular el olor sin eliminar su causa.

¿Cada cuánto hay que limpiar la nevera?

No existe una frecuencia única que funcione para todos los hogares, pero una limpieza regular ayuda a evitar la acumulación de residuos y malos olores.

Puede hacer una limpieza rápida cada vez que haya un derrame y revisar periódicamente los alimentos almacenados. Una limpieza más completa puede hacerse según el uso que tenga el electrodoméstico y las recomendaciones del fabricante.

Lo importante es no esperar a que aparezca un olor fuerte en la nevera para revisar su interior.

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