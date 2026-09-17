Las freidoras de aire se han convertido en uno de los electrodomésticos más utilizados en la cocina porque permiten preparar diferentes alimentos con poco o nada de aceite. Sin embargo, después de cocinar quedan restos de grasa, migas y residuos que deben retirarse correctamente.

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Limpiar el aparato de cualquier manera puede terminar dañando algunas de sus piezas. Por eso, además de saber cómo limpiar una freidora de aire, es importante conocer qué productos y métodos conviene evitar.

¿Cómo limpiar una freidora de aire correctamente?

Antes de comenzar, asegúrese de que el aparato esté apagado, desconectado y completamente frío.

1. Retire la canasta y el recipiente

Saque la canasta y el recipiente extraíble de la freidora y retire primero las migas y restos de comida que hayan quedado después de cocinar.

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No es recomendable empezar a limpiar mientras el aparato todavía está caliente, ya que además de existir riesgo de quemaduras, algunos materiales pueden sufrir cambios bruscos de temperatura.

2. Lave las piezas con agua y jabón

La canasta y el recipiente pueden lavarse con agua tibia y jabón para platos, utilizando una esponja suave que no raye la superficie.

Si la grasa está muy pegada, puede dejar las piezas en remojo durante unos minutos para facilitar su eliminación.

Antes de utilizar un producto diferente al jabón convencional, revise las instrucciones del fabricante, especialmente si las piezas tienen algún tipo de recubrimiento antiadherente.

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3. Limpie el interior de la freidora

El interior del aparato no debe sumergirse en agua.

En su lugar, utilice un paño ligeramente húmedo o una esponja suave para retirar restos de grasa y alimentos. Después, pase otro paño limpio y seco.

Es importante evitar que el agua entre en las zonas donde se encuentran los componentes eléctricos.

4. Limpie la resistencia

La resistencia ubicada en la parte superior también puede acumular grasa y residuos de comida.

Con la freidora desconectada y fría, puede limpiarla cuidadosamente con un paño húmedo o una esponja suave. Si hay restos adheridos, espere a que se ablanden antes de intentar retirarlos.

No utilice objetos metálicos, cuchillos ni elementos puntiagudos para raspar la resistencia, ya que podrían dañarla.

5. Limpie el exterior

Para limpiar la parte exterior, basta con utilizar un paño húmedo y, si es necesario, una pequeña cantidad de jabón suave.

Después, séquela completamente antes de volver a conectar el electrodoméstico.

6. Deje secar todas las piezas

Antes de volver a montar la freidora, asegúrese de que la canasta, el recipiente y cualquier otra pieza que haya lavado estén completamente secos.

Este paso es especialmente importante porque se trata de un electrodoméstico que funciona con electricidad.

¿Qué productos no se deben usar para limpiar una freidora de aire?

Uno de los errores más frecuentes es pensar que utilizar productos muy fuertes hará que la freidora quede más limpia. En realidad, algunos pueden deteriorar sus superficies.

Para evitar daños, es mejor no utilizar:

Esponjas metálicas o fibras abrasivas.

Cuchillos para raspar restos de comida.

Productos muy agresivos que no estén recomendados por el fabricante.

Blanqueadores o productos con cloro, salvo que el manual indique expresamente que pueden utilizarse.

Cantidades excesivas de agua.

Elementos puntiagudos para retirar grasa o residuos.

La recomendación más segura es consultar el manual del modelo específico, ya que los materiales y recubrimientos pueden variar entre fabricantes.

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¿Se puede lavar la canasta de la freidora de aire en el lavaplatos?

Depende del modelo.

Algunas freidoras tienen piezas aptas para lavavajillas, mientras que otras requieren lavado manual para proteger determinados recubrimientos.

Por eso, antes de meter la canasta o el recipiente en el lavaplatos, revise las instrucciones del fabricante.

Si el manual no indica que una pieza es apta para lavavajillas, lo más prudente es lavarla a mano con agua tibia, jabón y una esponja suave.

¿Cómo quitar la grasa pegada de una freidora de aire?

Cuando hay grasa acumulada, no es necesario recurrir inmediatamente a productos abrasivos.

Una alternativa sencilla es retirar primero los restos de comida y después dejar la canasta y el recipiente en agua tibia con jabón durante unos minutos.

Luego, frote suavemente con una esponja no abrasiva.

Si la grasa continúa adherida, puede repetir el proceso en lugar de utilizar una herramienta metálica para rasparla. Esto ayuda a proteger el recubrimiento de las piezas.

¿Cada cuánto hay que limpiar una freidora de aire?

Lo recomendable es limpiar la freidora después de cada uso, aunque la intensidad de la limpieza puede depender de lo que se haya preparado.

Después de cocinar alimentos que liberan mucha grasa, como carnes, es especialmente importante retirar los residuos y limpiar la canasta y el recipiente.

Además, conviene realizar periódicamente una limpieza más completa del interior y revisar la resistencia para comprobar que no tenga grasa o restos acumulados.

¿Qué pasa si no se limpia la freidora de aire?

La acumulación de grasa y restos de comida puede provocar malos olores, humo durante la cocción y residuos adheridos.

También puede hacer que el aparato sea más difícil de limpiar con el paso del tiempo.

Mantener la freidora limpia no solo ayuda a conservarla en mejores condiciones, sino que también permite que los alimentos se cocinen sin residuos de preparaciones anteriores.

Errores que pueden dañar una freidora de aire

Para prolongar la vida útil del aparato, hay algunos errores que conviene evitar:

Limpiarla mientras está caliente. Espere a que se enfríe antes de manipularla.

Sumergir la unidad eléctrica en agua. El cuerpo principal de la freidora no debe lavarse como si fuera un recipiente convencional.

Usar fibras metálicas. Pueden rayar los recubrimientos de la canasta y el recipiente.

Raspar con cuchillos. Es preferible ablandar los residuos y retirarlos con una esponja suave.

No secar las piezas. Antes de volver a utilizar la freidora, todas las piezas lavadas deben estar completamente secas.

Ignorar las instrucciones del fabricante. Cada modelo puede tener recomendaciones diferentes para sus piezas y recubrimientos.

¿Cuál es la forma más fácil de mantener limpia la freidora?

La mejor estrategia es no dejar que la grasa y los residuos se acumulen.

Después de cada uso, espere a que el aparato se enfríe, retire los restos de comida, lave la canasta y el recipiente y limpie cualquier residuo que haya quedado en el interior.

Esta rutina toma menos tiempo que intentar eliminar una gran cantidad de grasa acumulada después de varios usos.

En caso de duda, el manual del fabricante debe ser la primera referencia para saber qué piezas pueden mojarse, qué productos pueden utilizarse y cuáles son aptas para lavavajillas.

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