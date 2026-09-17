Por: EL PILON SA

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La Universidad Popular del Cesar dio un paso fundamental en materia de inclusión al iniciar el proceso de traducción y adaptación del Himno de Valledupar a la Lengua de Señas Colombiana. Esta iniciativa tiene como principal propósito acercar uno de los símbolos más representativos de la ciudad a las personas con discapacidad auditiva y reforzar el trabajo de integración al interior de la institución.

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El proyecto está bajo la dirección de la Oficina de Bienestar Institucional y cuenta con un acompañamiento clave: la presencia de la compositora y gestora cultural Rita Fernández Padilla, autora del Himno de Valledupar. Su participación garantiza que la adaptación se mantenga fiel a la esencia de la obra original, respetando el sentido y las emociones que inspiraron su creación. De acuerdo con lo expresado en el texto, la iniciativa se apoya en un proceso de adaptación lingüística y pedagógica, orientado a que la versión en lengua de señas refleje el significado y espíritu del himno.

Durante la presentación inicial del proyecto, la rectora de la Universidad Popular del Cesar, Ana Milena Maya, subrayó el valor de la participación activa de estudiantes y docentes. Según sus palabras, este proceso “no solo representa un logro académico y de inclusión”, sino que es visto como un regalo permanente de la universidad para toda la región y el país. De esta forma, Maya destacó la importancia institucional y social de garantizar el acceso al patrimonio cultural a todos los miembros de la comunidad, sin exclusiones.

Por su parte, Rita Fernández Padilla manifestó su satisfacción por contribuir a que jóvenes con discapacidad auditiva puedan percibir el himno. Para la compositora, ver su obra traducida a la Lengua de Señas Colombiana significa un reconocimiento al valor del respeto y el afecto por las diferencias.

Actualmente, el proyecto se encuentra en su primera etapa, enfocada en la traducción del himno. Las expectativas de la institución se centran en consolidar esta versión como un legado cultural duradero. La meta es que, para el cierre de 2026, el Himno de Valledupar pueda ser interpretado y sentido también a través de las manos, abriendo las puertas de la identidad cultural a quienes antes tenían barreras para acceder a ella.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Cómo se está adaptando el Himno de Valledupar a la Lengua de Señas Colombiana?

De acuerdo con la información presentada por la Universidad Popular del Cesar, la adaptación del Himno de Valledupar a la Lengua de Señas Colombiana implica un proceso de traducción lingüística y pedagógica. Este se desarrolla bajo la dirección de la Oficina de Bienestar Institucional y con la participación de Rita Fernández Padilla, autora del himno, para garantizar que se conserve el sentido y la esencia de la obra original.

¿Por qué es importante que el Himno de Valledupar esté disponible en Lengua de Señas Colombiana?

Según declaraciones de la rectora Ana Milena Maya, la adaptación del himno a la Lengua de Señas Colombiana es esencial porque fortalece las acciones de inclusión y permite que personas con discapacidad auditiva se acerquen a uno de los principales símbolos culturales de la ciudad. Se considera un gesto que consolida la integración y el reconocimiento de la diversidad dentro y fuera de la universidad.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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