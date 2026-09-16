El fin de semana de Amor y Amistad suele estar asociado con planes en pareja, cenas y celebraciones, pero para algunas personas también puede convertirse en una oportunidad para salir de la rutina y conocer un destino diferente.

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La idea de cambiar de escenario incluso aparece relacionada con nuevas formas de entender las relaciones. Según un estudio hecho por Gleeden, plataforma de citas enfocada en relaciones no monógamas, el 48 % de los colombianos consultados ha experimentado algún tipo de relación no monogámica.

Dentro de las experiencias reportadas, la infidelidad representa el 31 %, mientras que las relaciones abiertas alcanzan el 19 % y las tríadas, el 15 %, de acuerdo con los datos divulgados por la aplicación. Y en esos escenarios las escapadas para un amor furtivo están incluidas.

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El estudio también señala diferencias generacionales. Entre los menores de 25 años, el 83 % dice valorar la exploración y la curiosidad en sus vínculos, mientras que el 77 % prioriza la libertad y el disfrute y el 75 % da mayor importancia a la conexión emocional que a la exclusividad.

En ese contexto, una escapada puede ser para algunas personas simplemente un plan de pareja, mientras que para otras representa una manera de romper con la cotidianidad.

Para quienes estén buscando precisamente eso durante Amor y Amistad, hay destinos colombianos que permiten cambiar de ambiente sin necesidad de salir del país.

Guatavita: una escapada cerca de Bogotá

A poco más de una hora de Bogotá, Guatavita es una alternativa para quienes quieren alejarse de la capital durante unos días sin asumir un viaje demasiado largo.

El municipio combina arquitectura colonial, paisajes de montaña y uno de los lugares más conocidos de la región: la laguna de Guatavita, vinculada históricamente con la leyenda de El Dorado.

Su cercanía con Bogotá permite plantear una escapada de fin de semana y, al mismo tiempo, cambiar el ambiente urbano por un destino con temperaturas más bajas y paisajes naturales.

El municipio también cuenta con restaurantes, alojamientos y espacios para recorrer sus calles, por lo que puede funcionar tanto para un viaje de pareja como para quienes simplemente buscan descansar y desconectarse.

La combinación entre distancia corta y cambio de escenario es precisamente uno de sus principales atractivos para un fin de semana.

Mompox: calles coloniales para bajar el ritmo

Más lejos de la capital aparece Mompox, en el departamento de Bolívar, un destino conocido por su arquitectura colonial, sus calles tranquilas y su relación con el río Magdalena.

El municipio ofrece una experiencia diferente a la de los destinos turísticos más concurridos del Caribe. Allí también se encuentran expresiones culturales como la tradicional filigrana y una gastronomía propia de la región.

Para una escapada de Amor y Amistad, Mompox puede funcionar para quienes buscan cambiar completamente de ambiente y dedicar unos días a caminar, comer, conocer lugares históricos y disfrutar de un ritmo más pausado.

Su distancia de las grandes ciudades también hace que el viaje implique una desconexión mayor de la rutina cotidiana.

Leticia: una opción para desaparecer del mapa

Para quienes buscan una transformación todavía más marcada del escenario, Leticia ofrece una experiencia completamente diferente.

La capital del Amazonas colombiano permite acercarse al río Amazonas y a diferentes expresiones culturales de las comunidades de la región. También es conocida por su biodiversidad, su gastronomía y productos propios de la Amazonía.

Entre los atractivos de la zona están las experiencias relacionadas con la naturaleza, los recorridos por el río y el contacto con comunidades indígenas, entre ellas el pueblo Tikuna.

Por eso, más que una escapada corta, viajar hasta Leticia implica cambiar por completo de entorno y dedicar varios días a una experiencia diferente.

Guatavita, Mompox y Leticia tienen distancias, paisajes y experiencias muy distintas, pero comparten una característica: permiten salir de los escenarios habituales.

Para algunas personas, Amor y Amistad será simplemente la oportunidad de celebrar con su pareja. Para otras, puede ser la excusa para hacer turismo, descansar o vivir nuevas experiencias.

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