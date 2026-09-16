Daniel Samper Ospina llevaba años escribiendo columnas, haciendo sátira política y contando historias desde el humor, pero todavía tenía una deuda pendiente: escribir ficción. El resultado es ‘Serafín’, su primera novela, una historia inspirada en su propia vida que habla de los perros, la familia, el paso del tiempo y las crisis de la adultez. “Esta es una historia inspirada en la vida real, pero es una historia ficticia. Es la historia de un infarto, pero a mí nunca me ha dado un infarto”, explicó Samper durante su paso por ‘Leer es bacano‘.

Sigue a PULZO en Discover

El protagonista tiene mucho del propio Daniel. Es un periodista que llega a los 50 mientras intenta adaptarse a un mundo que cambió a su alrededor: pasó de lo análogo a lo digital, parte de su trabajo depende ahora de los ‘likes’ y debe hacer humor en tiempos en los que cualquier chiste puede terminar convertido en polémica.

Pero la transformación también es personal. Samper contó que con los años se ha vuelto mucho más sentimental y que ahora puede conmoverse con situaciones que antes no le habrían producido la misma reacción.

Lee También

Serafín sí existió

Aunque el infarto pertenece a la ficción, Serafín fue muy real. El perro llegó a la vida de Samper después de haber sido rechazado para adopción debido, entre otras cosas, a una alopecia que afectaba su apariencia.

Serafín lo acompañó durante años hasta convertirse en parte de su cotidianidad. Su muerte fue uno de los detonantes emocionales para escribir el libro: Samper recordó el momento en que despertó y encontró al perro sin vida al lado de su cama.

De esa relación surge una de las ideas que atraviesa la novela: cuando alguien adopta un perro puede creer que está rescatando a un animal, pero muchas veces ocurre exactamente lo contrario.

Samper incluso habló de la “superioridad” de los perros frente a los seres humanos. Para él, hay algo que ellos han entendido mucho mejor: saben disfrutar la vida, vivir el presente y relacionarse con quienes quieren sin tantas complicaciones.

Una novela escrita en tres semanas

Otro detalle llamativo de ‘Serafín’ es que Samper la escribió en cerca de tres semanas. El autor la define como una novela de iniciación y señala a ‘El guardián entre el centeno’ como uno de sus grandes referentes.

Pero aquí la iniciación no ocurre en la adolescencia. El protagonista ronda los 50 y debe aprender a convivir con cambios familiares y profesionales, una sensibilidad diferente y la certeza de que el tiempo comienza a sentirse de otra manera.

Samper conserva la voz en primera persona que sus lectores conocen de sus columnas, aunque ahora con la libertad que permite la ficción. “La vida no va a ninguna parte, pero las novelas sí tienen que hacer que las piezas encajen”, explicó.

De ‘Serafín’ a la sátira política

La conversación en ‘Leer es bacano’ también pasó por una de las facetas más conocidas de Samper: la sátira política. Habló del desafío de hacer humor alrededor del poder y de mantener una mirada crítica incluso cuando cambian los gobiernos y también quienes celebran o cuestionan sus chistes.

En ese contexto dejó una reflexión: “Tenemos que respetar el miedo de los otros”, una invitación a intentar comprender las preocupaciones de quienes piensan distinto sin que eso implique compartir sus ideas.

¿Qué es 'Leer es bacano'?

'Leer es bacano' es un espacio que busca acercar los libros y la literatura a todo tipo de público, mostrando que leer no es un acto solemne ni exclusivo, sino una experiencia que puede ser emocionante, cotidiana y transformadora. Aquí los libros se convierten en un puente para conversar, descubrir nuevas ideas y entender el mundo desde múltiples miradas. El objetivo de 'Leer es bacano' es derribar la idea de que la lectura es aburrida o reservada para unos pocos. A través de entrevistas y conversaciones con escritores, el espacio invita a descubrir que leer puede ser tan atractivo como ver una serie o escuchar música, porque detrás de cada página hay historias que nos ayudan a crecer, reflexionar y conectar con los demás.