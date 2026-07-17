Más que una biografía de Emilio Tapia, el nuevo libro de la periodista Paola Herrera busca responder una pregunta mucho más amplia: ¿cómo funciona realmente la corrupción en Colombia? Esa fue una de las principales reflexiones que dejó durante su paso por ‘Leer es bacano’.

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Aunque el nombre de Emilio Tapia aparece en la portada, Herrera explicó que el verdadero protagonista del libro es el sistema que ha permitido que personajes como él aparezcan una y otra vez en algunos de los mayores escándalos de contratación pública del país.

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Durante la conversación también reconstruyó, de manera sencilla, cómo operó el caso Centros Poblados, por el que Tapia volvió a ocupar los titulares, y aseguró que este episodio no puede entenderse como un hecho aislado, sino como parte de un problema mucho más profundo relacionado con la contratación pública y los controles del Estado.

Una de las frases que marcó la entrevista fue una idea que la periodista ha repetido en otros espacios: “No es que el sistema sea corrupto; la corrupción es el sistema”. Para Herrera, la corrupción no depende únicamente de personas que deciden cometer delitos, sino de una estructura que, durante años, ha permitido que esas prácticas se repitan.

Otro de los momentos más llamativos de la conversación llegó cuando habló de la primera vez que entrevistó a Emilio Tapia en la cárcel El Bosque, en Barranquilla. Lejos de encontrar a un hombre derrotado, se encontró con alguien que seguía proyectando poder y que, incluso desde prisión, parecía mantener el control sobre todo lo que ocurría a su alrededor.

La entrevista también abordó una pregunta inevitable: si después de tantas conversaciones con Tapia encontró en él algún sentimiento de vergüenza por los hechos que protagonizó. A partir de esa experiencia, Herrera reflexionó sobre cómo piensan quienes participan en grandes casos de corrupción y por qué, en muchos casos, terminan justificando sus acciones como parte de un sistema que funciona de esa manera.

Con ‘Emilio Tapia: anatomía de la corrupción en Colombia’, Herrera propone una mirada que va más allá de un personaje o de un escándalo puntual. Su libro invita a entender cómo funcionan las redes de corrupción, por qué se repiten una y otra vez y qué papel cumplen las instituciones, los controles y la ciudadanía frente a uno de los problemas más persistentes del país.