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El Jardín Botánico de Cali ha inaugurado su nuevo Pabellón de Orquídeas, un espacio que reafirma el compromiso de la institución con la conservación, la educación y la investigación de la biodiversidad local. Esta apertura se presenta como un hito relevante, ya que coincide con la conmemoración de los tres años desde la reapertura del jardín, el cual registra una acogida significativa con alrededor de 60.000 visitantes anuales.

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Según Camilo Londoño, gerente del Jardín Botánico, el pabellón busca proporcionar a los ciudadanos una oportunidad única para conocer más profundamente la flora del Valle del Cauca y entender la importancia de los servicios ambientales que la biodiversidad aporta a las personas. Londoño destaca que este logro ha sido posible gracias al apoyo financiero de la Fundación Harol H. Eder y el respaldo complementario de la Fundación Zoológico de Cali, una colaboración que permitió materializar un espacio vital para la investigación y la conservación del bosque seco tropical, ecosistema característico y amenazado en el valle geográfico del río Cauca.

La labor educativa del Jardín Botánico, respaldada por más de 10 estaciones temáticas, se enfoca especialmente en la sensibilización sobre la relevancia de proteger el bosque seco tropical. María Clara Domínguez, directora de la Fundación Zoológico de Cali, resalta que este espacio permite a los caleños comprender y valorar la riqueza natural que implica cuidar de estos bosques, los cuales enfrentan amenazas constantes en la región.

El pabellón está abierto al público de jueves a domingo, así como los lunes festivos, en horario de 9 a.m. a 5 p.m. La dirección invita a los habitantes de Cali, especialmente después de la reciente experiencia del terremoto del 10 de agosto, a tomarse un respiro, cambiar el ritmo cotidiano y reencontrarse con la naturaleza en el interior de este espacio. Desde su reapertura el 1 de septiembre de 2023, el Jardín Botánico se consolida como un punto encuentro para la educación ambiental, la investigación y el bienestar de la comunidad, invitando a reflexionar sobre la importancia de conservar la biodiversidad local y los servicios que ofrece al ser humano.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Qué servicios ambientales presta la biodiversidad en el valle del Cauca?

La biodiversidad del valle del Cauca, según lo explicado por el gerente del Jardín Botánico, proporciona servicios ambientales fundamentales para los seres humanos. Estos servicios incluyen la regulación del clima, la provisión de hábitats para especies únicas, así como el sostenimiento de ecosistemas como el bosque seco tropical que contribuyen al equilibrio ecológico de la región.

¿Por qué es importante la conservación del bosque seco tropical en Cali?

De acuerdo con la directora de la Fundación Zoológico de Cali, la conservación del bosque seco tropical es crucial porque es uno de los ecosistemas más amenazados en el territorio. Proteger este entorno es esencial para mantener la riqueza biológica, asegurar servicios ambientales y preservar un patrimonio natural clave para la resiliencia del valle geográfico del río Cauca.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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