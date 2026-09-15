Viajar implica llevar algunos objetos que no siempre se pueden dejar en casa: joyas, dinero, documentos, dispositivos electrónicos o tarjetas, entre otros. El problema aparece cuando llega el momento de dejarlos en la habitación del hotel mientras se sale a conocer la ciudad, se va a comer o simplemente se baja a la piscina.

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Aunque ningún método garantiza que una pertenencia esté completamente libre de riesgos, tomar algunas precauciones puede ayudar a reducir las posibilidades de pérdida o hurto.

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¿La caja fuerte del hotel es el mejor lugar para guardar objetos de valor?

En general, la caja fuerte de la habitación está diseñada precisamente para guardar pertenencias pequeñas e importantes durante la estadía.

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Antes de utilizarla, conviene:

Comprobar que la puerta cierre correctamente.

Seguir las instrucciones del hotel para configurar el código.

Guardar allí únicamente los objetos que quepan de manera segura.

Evitar dejar el código escrito junto a la caja fuerte.

Comprobar que la caja haya quedado cerrada antes de salir de la habitación.

Si el hotel cuenta con una caja fuerte en recepción o con un servicio específico para custodiar objetos de valor, también puede preguntarse por esa alternativa.

¿Dónde guardar el pasaporte y otros documentos?

El pasaporte, documento de identidad, tarjetas y otros documentos importantes merecen especial atención durante un viaje.

Si no se necesitan durante una salida, pueden permanecer en la caja fuerte del hotel, siempre que las condiciones del establecimiento lo permitan.

También es recomendable llevar una copia digital segura de los documentos importantes, de manera que sea posible acceder a la información necesaria en caso de pérdida.

Eso sí: una copia digital no reemplaza el documento original cuando este sea necesario para identificarse o viajar.

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¿Y las joyas?

Si llevas joyas durante un viaje, lo más recomendable es no dejarlas a la vista en la habitación.

Las piezas pequeñas pueden guardarse en la caja fuerte del hotel cuando sea posible. También es conveniente mantenerlas organizadas en un estuche o bolsa para evitar que se pierdan dentro del equipaje.

Para joyas de alto valor económico o sentimental, puede ser preferible evitar llevarlas al viaje si no son necesarias.

¿Qué pasa con el dinero?

No es recomendable dejar grandes cantidades de efectivo en la habitación.

Una alternativa es llevar solamente el dinero necesario para cada salida y mantener el resto protegido.

También conviene evitar guardar todo el dinero, las tarjetas y los documentos en un mismo lugar. De esa manera, si algo se pierde, no necesariamente se pierde todo al mismo tiempo.

¿Se deben esconder las cosas de valor en la habitación?

Una de las primeras ideas que puede tener un viajero es esconder sus pertenencias dentro de algún lugar de la habitación.

Sin embargo, esconder un objeto no necesariamente equivale a protegerlo. Además, algunos lugares aparentemente ingeniosos pueden hacer que una pertenencia termine olvidada o perdida durante la limpieza o el cambio de habitación.

Por eso, cuando el hotel ofrece una caja fuerte o un servicio formal de custodia, es preferible utilizar esas opciones y seguir las recomendaciones del establecimiento.

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¿Qué objetos no conviene dejar en la habitación?

Además de joyas y dinero, hay pertenencias que requieren especial cuidado:

Pasaporte y documentos de identidad.

Tarjetas bancarias.

Dinero en efectivo.

Computadores y tabletas.

Cámaras.

Relojes.

Medicamentos importantes.

Objetos con un alto valor sentimental.

Consejos para proteger tus pertenencias durante una estadía

Además de utilizar la caja fuerte, hay algunas medidas sencillas que pueden ayudar:

No dejes objetos valiosos a la vista. Evita dejarlos sobre la cama, el escritorio, el baño o cualquier superficie visible.

No lleves objetos innecesariamente costosos. Si algo no es necesario para el viaje, dejarlo en casa puede ser la opción más sencilla.

Revisa la habitación antes de hacer check-out. Mira cajones, armarios, baño, caja fuerte y debajo de la cama para asegurarte de no dejar nada.

Consulta las condiciones del hotel. Algunos establecimientos tienen políticas específicas sobre cajas fuertes, objetos de valor y responsabilidad por pertenencias.

Guarda los comprobantes de objetos de alto valor cuando corresponda. Facturas, fotografías o números de serie pueden ser útiles si ocurre una pérdida.

¿Cuál es el lugar más seguro para guardar objetos de valor en un hotel?

Para pertenencias pequeñas como joyas, dinero, tarjetas y documentos, la opción habitual es utilizar la caja fuerte proporcionada por el hotel, siguiendo las instrucciones del establecimiento.

Más que buscar un escondite dentro de la habitación, lo recomendable es utilizar los mecanismos de seguridad que ofrece el hotel, llevar solamente lo necesario y evitar dejar objetos valiosos expuestos.

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