El olor a humedad en la ropa puede aparecer incluso después de lavar las prendas, especialmente cuando permanecen mucho tiempo mojadas, se secan en lugares con poca ventilación o se guardan antes de estar completamente secas.

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Aunque volver a lavar la ropa puede parecer la solución más sencilla, hay algunos trucos que pueden ayudar a eliminar el mal olor de las prendas y, sobre todo, a evitar que vuelva a aparecer.

¿Por qué la ropa huele a humedad?

El característico olor a humedad suele estar relacionado con la presencia y proliferación de microorganismos en ambientes húmedos. Por eso, una prenda que permanece mojada durante varias horas o que se guarda sin estar completamente seca puede terminar adquiriendo ese olor desagradable.

También puede ocurrir cuando la lavadora necesita limpieza, cuando se utiliza demasiado detergente o cuando la ropa permanece dentro del electrodoméstico durante mucho tiempo después de terminar el ciclo.

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¿Cómo quitar el olor a humedad de la ropa?

1. Vuelva a lavar la prenda

Si una prenda ya tiene olor a humedad, una de las primeras opciones es lavarla nuevamente y evitar sobrecargar la lavadora.

Es importante revisar las instrucciones de lavado de cada prenda y seleccionar la temperatura adecuada para el tejido. Después del ciclo, saque la ropa rápidamente y déjela secar por completo.

2. Use vinagre blanco durante el lavado

El vinagre blanco es uno de los trucos caseros más conocidos para ayudar a combatir los malos olores de la ropa.

Puede agregarse una pequeña cantidad al compartimento destinado al suavizante durante el ciclo de lavado. No es necesario utilizar grandes cantidades y debe evitarse mezclarlo directamente con productos que contengan cloro.

El vinagre puede ayudar a reducir determinados olores, pero no reemplaza un lavado adecuado ni soluciona por sí solo una fuente persistente de humedad.

3. Aproveche el bicarbonato de sodio

El bicarbonato de sodio también puede utilizarse como apoyo para controlar olores. Una opción es añadir una pequeña cantidad al ciclo de lavado, siguiendo siempre las recomendaciones del fabricante de la lavadora y de la prenda.

Para prendas delicadas, es preferible revisar primero la etiqueta de cuidado antes de utilizar cualquier producto adicional.

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4. Seque la ropa completamente

Este paso es fundamental. Después de lavar la ropa, extiéndala en un lugar seco y bien ventilado y asegúrese de que quede completamente seca antes de doblarla.

Si hay posibilidad de hacerlo, aprovechar la circulación de aire y la luz natural puede facilitar el secado. Lo importante es no guardar prendas que todavía estén húmedas al tacto.

5. No deje la ropa dentro de la lavadora

Uno de los errores más comunes es olvidar la ropa después de que termina el ciclo.

Dejar las prendas húmedas dentro de la lavadora durante varias horas puede favorecer la aparición de malos olores. Por eso, lo recomendable es sacar la ropa tan pronto como termine el lavado y ponerla a secar.

6. Limpie la lavadora

Si la ropa recién lavada continúa oliendo a humedad, el problema podría no estar en las prendas sino en la propia máquina.

El tambor, el cajón del detergente y las juntas de la lavadora pueden acumular residuos, humedad y suciedad con el tiempo. Mantener estas zonas limpias y permitir que la puerta quede abierta después de los ciclos ayuda a mantener el interior ventilado.

También es conveniente realizar periódicamente el ciclo de limpieza recomendado por el fabricante.

¿Cómo evitar que la ropa vuelva a oler a humedad?

Además de saber cómo quitar el olor a humedad de la ropa, es importante evitar las condiciones que provocan que aparezca nuevamente.

Algunas recomendaciones sencillas son:

No guardar ropa que todavía esté húmeda.

Sacar las prendas de la lavadora después de terminar el ciclo.

Evitar amontonar ropa mojada antes de lavarla.

Mantener limpia la lavadora.

No sobrecargar el electrodoméstico.

Dejar que la ropa se seque completamente antes de doblarla.

Guardar las prendas en lugares secos y ventilados.

Evitar mantener el clóset completamente cerrado durante largos periodos si existe acumulación de humedad.

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¿Qué hacer si el olor a humedad no desaparece?

Si después de varios lavados la prenda sigue teniendo un olor fuerte a humedad, puede ser señal de que existe un problema de humedad más persistente.

En ese caso, conviene revisar tanto la lavadora como el lugar donde se seca y almacena la ropa. También es importante prestar atención a señales visibles de moho en paredes, armarios u otras superficies.

Si el olor aparece repetidamente en muchas prendas, solucionar únicamente el olor puede no ser suficiente: es necesario identificar y controlar la fuente de humedad.

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