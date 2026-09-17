Comprar una cámara de seguridad para casa puede parecer tan sencillo como elegir un modelo que grabe en buena calidad, pero hay varios detalles que pueden marcar la diferencia cuando realmente se necesita revisar una grabación o recibir una alerta.

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Además del precio, es importante pensar dónde se instalará la cámara, qué espacio se quiere vigilar y qué funciones son realmente necesarias. Estas son algunas de las características que conviene revisar antes de tomar una decisión.

1. La calidad y resolución de la imagen

Uno de los primeros aspectos que se deben revisar es la resolución de la cámara, ya que determina qué tan detallada será la imagen.

Actualmente existen modelos con resolución Full HD, 2K, 3K y 4K, entre otras. Una resolución más alta puede ofrecer mayor detalle, aunque también puede generar archivos de mayor tamaño y exigir más capacidad de almacenamiento.

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Para una cámara doméstica, además de fijarse únicamente en el número de píxeles, conviene revisar cómo se comporta la imagen en diferentes condiciones de iluminación.

Si la cámara estará ubicada en una entrada, por ejemplo, puede ser especialmente importante que permita distinguir rostros y otros detalles cuando alguien se acerque.

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2. Visión nocturna

Una cámara que funciona bien durante el día no necesariamente ofrece la misma calidad durante la noche.

Por eso, antes de comprarla es recomendable comprobar si cuenta con visión nocturna y qué tecnología utiliza.

Algunos modelos utilizan iluminación infrarroja, mientras que otros incorporan funciones que permiten obtener imágenes a color en condiciones de poca luz.

También es importante revisar el alcance de la visión nocturna, especialmente si se pretende vigilar un patio, parqueadero, balcón o entrada amplia.

3. ¿La cámara es para interior o exterior?

No todas las cámaras están diseñadas para permanecer expuestas al clima.

Si se instalará en un lugar exterior, hay que comprobar que el modelo tenga protección contra agua, polvo y otras condiciones ambientales.

La resistencia suele estar indicada mediante una clasificación IP. Sin embargo, no basta con ver que tenga algún nivel de protección: es necesario revisar las especificaciones del fabricante y determinar si son adecuadas para el lugar donde se instalará.

Una cámara para una sala o habitación puede tener requisitos muy diferentes a una que estará permanentemente expuesta en un balcón o entrada.

4. El campo de visión

Otro punto que suele pasar desapercibido es cuánto espacio puede captar la cámara.

Una cámara con un campo de visión amplio puede cubrir una zona mayor, mientras que algunos modelos permiten girar horizontal o verticalmente para cambiar el área que están vigilando.

También existen cámaras con funciones de paneo, inclinación y zoom, conocidas comúnmente como PTZ.

Antes de comprar, conviene imaginar exactamente dónde estará instalada y qué zona se quiere cubrir. De esta manera se puede determinar si se necesita una cámara fija o una que permita mover el ángulo de visión.

5. Cómo se almacena la grabación

No todas las cámaras guardan los videos de la misma manera.

Algunas permiten utilizar una tarjeta microSD, mientras que otras almacenan las grabaciones en la nube. También existen modelos que pueden conectarse a sistemas de almacenamiento local.

Este punto es especialmente importante porque algunos servicios de almacenamiento en la nube funcionan mediante suscripciones, por lo que el precio de la cámara no necesariamente representa el costo total de utilizarla.

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Antes de comprar, conviene comprobar:

Cuánto almacenamiento ofrece.

Si permite utilizar una tarjeta microSD.

Cuánto tiempo pueden conservarse las grabaciones.

Si algunas funciones requieren una suscripción.

Qué ocurre con las grabaciones si se pierde la conexión a internet.

6. Conexión a internet y compatibilidad con Wi-Fi

Muchas cámaras domésticas funcionan conectadas a la red Wi-Fi, por lo que es importante revisar qué tipo de conexión necesitan y qué tan estable es la señal en el lugar donde se instalarán.

Si la cámara estará lejos del router, una señal débil puede afectar la transmisión o generar interrupciones.

Algunos modelos también ofrecen conexión mediante cable Ethernet o funcionan con otras tecnologías de conectividad.

Por eso, antes de comprar, es recomendable verificar que la cámara sea compatible con la red que se tiene en casa y que la señal llegue correctamente al punto de instalación.

7. Detección de movimiento y alertas

Una cámara puede grabar continuamente, pero para muchas personas resulta más práctico recibir una notificación cuando detecta actividad.

La detección de movimiento permite identificar cambios dentro del campo de visión y enviar alertas al celular.

Algunos modelos ofrecen funciones más avanzadas, como distinguir entre personas, animales, vehículos u otros movimientos.

Estas funciones pueden ser útiles para reducir la cantidad de alertas innecesarias. Sin embargo, conviene revisar exactamente qué características están incluidas en el precio y cuáles dependen de una suscripción.

8. Audio y comunicación bidireccional

Si se quiere utilizar la cámara no solamente para observar, sino también para comunicarse con alguien que esté en casa, hay que comprobar que tenga micrófono y altavoz.

La función de audio bidireccional permite escuchar lo que ocurre cerca de la cámara y hablar a través de ella desde el celular.

Puede ser útil, por ejemplo, para comunicarse con familiares, mascotas o personas que estén en otra habitación.

9. La aplicación para manejarla

La cámara puede tener buenas especificaciones, pero si su aplicación es complicada de utilizar, la experiencia puede ser muy diferente.

Antes de comprar, es conveniente revisar si la aplicación está disponible para el sistema operativo del celular y qué funciones permite controlar.

También vale la pena comprobar si ofrece:

Visualización en tiempo real.

Reproducción de grabaciones.

Notificaciones.

Configuración de zonas de detección.

Control del movimiento de la cámara, si aplica.

Descarga de videos.

Acceso para varios usuarios.

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10. Privacidad y seguridad

Al tratarse de un dispositivo conectado a internet que puede captar imágenes y sonidos dentro o alrededor de una vivienda, la privacidad también debe ser un criterio de compra.

Es recomendable revisar qué medidas de seguridad ofrece el fabricante, cómo se protegen las grabaciones y qué controles existen para administrar el acceso a la cuenta.

También conviene utilizar una contraseña segura y única, mantener actualizado el software de la cámara y activar la autenticación de dos factores cuando esté disponible.

En cámaras ubicadas dentro de habitaciones, además, puede ser útil contar con funciones que permitan desactivar la grabación o cubrir físicamente el lente cuando no se quiera utilizar.

11. Alimentación: ¿cableada o inalámbrica?

Las cámaras pueden funcionar conectadas permanentemente a una fuente de energía o mediante batería.

Los modelos inalámbricos pueden ofrecer mayor flexibilidad al momento de instalarlos, pero hay que tener en cuenta cada cuánto necesitan recargarse y qué factores pueden afectar la duración de la batería.

Una cámara conectada a la corriente puede requerir una instalación más cuidadosa, pero evita tener que estar pendiente de la carga.

La elección dependerá del lugar donde se instalará y de la facilidad que exista para acceder a una fuente de energía.

12. ¿Qué pasa si se va la luz o el internet?

Este es uno de los puntos que vale la pena revisar antes de comprar y que muchas veces se pasa por alto.

Si se interrumpe la conexión a internet, algunas cámaras pueden seguir grabando localmente, mientras que otras pueden perder determinadas funciones.

Lo mismo ocurre con un corte de energía: si la cámara depende completamente de la corriente eléctrica, dejará de funcionar mientras no tenga alimentación.

Por eso, si este aspecto es importante para la seguridad de la vivienda, conviene comprobar qué funciones continúan disponibles cuando no hay internet o electricidad.

13. El costo real de la cámara

Finalmente, no hay que fijarse únicamente en el precio que aparece en la caja.

El costo total puede incluir elementos adicionales como tarjetas de memoria, instalación, accesorios, almacenamiento en la nube o suscripciones mensuales.

Una cámara más económica inicialmente puede terminar teniendo un costo mayor si necesita pagar servicios adicionales para acceder a determinadas funciones.

Checklist antes de comprar una cámara de seguridad

Antes de elegir un modelo, conviene responder estas preguntas:

¿La necesito para interior o exterior?

¿Qué calidad de imagen necesito?

¿Tiene buena visión nocturna?

¿Qué área puede cubrir?

¿Necesito que gire o haga zoom?

¿Cómo almacena las grabaciones?

¿El almacenamiento en la nube tiene costo?

¿Qué ocurre si se cae el internet?

¿Funciona con mi red Wi-Fi?

¿Tiene detección de personas o movimiento?

¿Envía alertas al celular?

¿Permite hablar y escuchar mediante la cámara?

¿La batería cuánto dura, si es inalámbrica?

¿Qué medidas de privacidad y seguridad ofrece?

¿La aplicación es compatible con mi celular?

¿Hay funciones que requieran una suscripción?

Revisar estos puntos antes de comprar permite comparar las cámaras más allá del precio y de la resolución, teniendo en cuenta las condiciones reales en las que se utilizará el dispositivo.

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