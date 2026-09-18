La primera pregunta que apareció cuando puse frente a frente una aspiradora robot y una aspiradora tradicional fue bastante sencilla: ¿realmente necesito seguir teniendo una aspiradora convencional si un robot puede limpiar el piso prácticamente solo?

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(Vea también: Empecé a correr desde cero y esto fue lo único que realmente necesité)

Después de utilizar las dos, la respuesta resultó ser menos evidente de lo que esperaba.

La aspiradora robot tiene una ventaja que se nota desde el primer día: puede limpiar sin que uno tenga que estar pendiente de ella. Los modelos con navegación y conexión a una aplicación permiten programar horarios, seleccionar determinadas zonas y, dependiendo del equipo, crear mapas del hogar.

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La aspiradora tradicional hace justamente lo contrario: necesita que una persona la lleve por cada espacio, pero esa intervención también permite controlar exactamente dónde, cómo y durante cuánto tiempo se limpia. Y ahí está la principal diferencia.

¿Una aspiradora robot limpia igual que una tradicional?

No necesariamente. Son herramientas pensadas para necesidades diferentes. Una aspiradora robot está diseñada para hacer limpiezas automáticas y frecuentes. Algunos modelos reconocen habitaciones, detectan obstáculos, identifican diferentes superficies y ajustan determinados parámetros de limpieza.

La aspiradora tradicional, en cambio, permite dirigir manualmente el cabezal hacia el lugar que se quiere limpiar. Eso resulta especialmente útil cuando hay que recoger rápidamente una cantidad considerable de suciedad, limpiar un punto específico o llegar a lugares donde el robot no puede entrar.

¿La aspiradora robot puede reemplazar a una aspiradora tradicional?

Para algunas personas puede reducir considerablemente la necesidad de utilizar una aspiradora convencional, pero no necesariamente la reemplaza por completo.

El robot resulta práctico para mantener limpios los pisos mediante sesiones programadas y repetidas. Incluso existen modelos que pueden aspirar alfombras y pisos duros, y algunos también incorporan función de trapeado.

La tradicional sigue teniendo una ventaja importante: el control manual. Si se derrama algo, aparece suciedad en una esquina concreta o hay que limpiar un sofá, unas escaleras o un lugar elevado, una aspiradora convencional puede resultar mucho más práctica.

¿Qué pasa con las esquinas y los muebles?

Esta fue otra diferencia importante. Los robots actuales incorporan sensores y cepillos diseñados para acercarse a paredes y esquinas. Algunos modelos incluso tienen sistemas específicos para extender cepillos hacia esos puntos.

Sin embargo, la geometría de una aspiradora robot sigue condicionando los lugares a los que puede llegar. Con una aspiradora tradicional, una persona puede dirigir manualmente la boquilla hacia una esquina, debajo de un mueble o sobre una superficie concreta.

Por eso, que un robot tenga navegación inteligente no significa que pueda llegar físicamente a todos los lugares de una casa.

¿Una aspiradora robot puede limpiar alfombras?

Sí. Existen modelos capaces de limpiar alfombras y algunos detectan automáticamente este tipo de superficie para modificar la potencia de succión. Pero nuevamente hay diferencias entre modelos.

Si la casa tiene alfombras gruesas, pelo de mascotas o zonas que requieren una limpieza profunda, conviene revisar específicamente las características del robot antes de comprarlo.

¿La aspiradora robot necesita Wi-Fi?

No todas funcionan de la misma manera. Algunos modelos ofrecen funciones inteligentes mediante Wi-Fi y aplicaciones móviles, como programación, control remoto y mapas. Samsung, por ejemplo, especifica que determinadas funciones de sus robots requieren conexión Wi-Fi y una cuenta.

Eso no significa que toda aspiradora robot sea inutilizable sin Internet; depende del modelo y de las funciones que se quieran utilizar.

Entonces, ¿cuál conviene?

Después de comparar las dos, la diferencia puede resumirse así:

Aspiradora robot: comodidad, automatización y mantenimiento frecuente de los pisos sin tener que hacerlo manualmente.

Aspiradora tradicional: control, potencia y capacidad para limpiar manualmente lugares específicos y superficies que el robot no puede alcanzar.

Por eso, para alguien que quiere mantener los pisos limpios con el menor esfuerzo posible, una aspiradora robot puede resultar especialmente útil.

Para quien necesita limpiar diferentes superficies, llegar a rincones concretos o hacer una limpieza puntual, la aspiradora tradicional sigue teniendo mucho sentido.

Y para determinados hogares, incluso pueden complementarse: el robot se encarga del mantenimiento cotidiano y la aspiradora convencional queda para esas tareas que requieren intervención manual.

Al final, la pregunta no es solamente “¿qué es mejor, una aspiradora robot o una tradicional?”, sino “¿quiero que la aspiradora limpie por mí o prefiero tener el control de cada parte de la limpieza?”.

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